Deadpool 3: Hugh Jackman luce el traje de Wolverine

CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (EL UNIVERSAL).- Después de cinco años de espera, finalmente se ha iniciado el rodaje de "Deadpool 3" y poco a poco vamos descubriendo nuevos detalles sobre esta esperada película. Hace unos días se confirmó el regreso de Jennifer Garner como Elektra, y ahora se han filtrado las primeras imágenes de Hugh Jackman luciendo el icónico traje de Wolverine en los cómics.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre la posibilidad de ver a Jackman nuevamente como Wolverine, y la imagen que ha sido revelada confirma que el actor usará el traje amarillo del popular personaje en algún momento de "Deadpool 3". Aún no se sabe si aparecerá durante toda la película o si será un guiño en una escena en particular.El elenco de la película también incluye a Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapicic, Shioli Kutsuna y Rob Delaney, quienes retomarán sus roles de las entregas anteriores de la franquicia "Deadpool". Matthew Macfadyen ("Succession") y Emma Corrin ("The Crown") se unen al reparto, aunque aún no se ha revelado qué personajes interpretarán.La dirección de "Deadpool 3" está a cargo de Shawn Levy, quien ha colaborado previamente con Ryan Reynolds en las exitosas películas "Free Guy" y "El Proyecto Adam". Este proyecto representa un gran desafío para Levy, ya que los fans esperan que la película mantenga la esencia irreverente y provocadora de las entregas anteriores, aunque ahora bajo la tutela de Disney.El estreno exclusivo en cines de "Deadpool 3" está programado para el 3 de mayo de 2024. Los fans están emocionados por la posibilidad de ver nuevamente a Hugh Jackman en el traje de Wolverine, un personaje que se convirtió en un ícono del cine de superhéroes gracias a su interpretación.