La banda mexicana Jumbo celebra 25 años de rock

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La banda mexicana Jumbo cumple 25 años de rock. Son conscientes de lo mucho que ha cambiado el panorama desde que debutaron con su álbum "Restaurant", a finales de la década de 1990.

"Todo en la industria era menos, había menos propuestas, menos bandas, menos opciones", dijo el vocalista Clemente Castillo, en una entrevista reciente en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, donde se presentarán en concierto el jueves para festejar este importante aniversario. "Creo que ahorita cualquier fusión es válida, cualquier manera de presentar un single o una propuesta, la gente la va a consumir, porque hay muchos nichos".

En aquel entonces era necesario que los firmara una compañía discográfica y que grabaran con un productor en un estudio profesional. Los discos eran físicos y había canales de distribución de gran impacto como la radio y el canal MTV.

Ahora todo ha cambiado, desde que se pueden producir discos enteros en casa y la distribución es digital. Aunque al parecer es más fácil llegar al público, para Jumbo el camino que deben recorrer los artistas para recibir una compensación por su arte se ha vuelto "muy, muy largo".

"Obviamente sueñas con poder vivir de la música; no sólo por el glamur y la fama que eso pudiera representar en las fantasías de un adolescente, sino por hacerlo todos los días todo el día", dijo Tamez. "Yo sí recuerdo con mucho cariño esa maquinaria... Teníamos un equipote que años después te diste cuenta que había mercadólogos, contadores, promotores de radio, promotores hacia prensa...".

"Y con todo y las grandes herramientas que hay hoy en día para un artista nuevo", agregó. "De pronto dices ¿por qué están tan estresados checando sus monthly listeners (escuchas mensuales) cada dos tres días?, ¿checando sus estadísticas? De pronto se convirtió en un videojuego donde la canción es la fichita".

Al streaming lo ven como un arma de doble filo, con muchas ventajas para la audiencia, pero con efectos elusivos para los artistas.

Volviendo al origen de Jumbo, cuando la banda —que completan el baterista Beto Ramos y el bajista Charly Castro— tenía meses de lanzar su "Restaurant" en 1999, sus integrantes vieron uno de los conciertos que más los impactó en el Teatro Metropólitan.

"Aquí me voló la cabeza la presentación de ´Bocanada´ de Cerati", dijo Tamez. "Fue una avalancha brutal de rock and roll".

"Estábamos sentados ahí", señaló Castillo unas butacas en la luneta del teatro.

"Nos acababan de regalar el disco en BMG y nos invitaron al concierto", dijo Tamez, quien agregó que eran muy fans de Soda Stereo. "Los vimos desde que iban a gimnasios de escuelas en Monterrey (a tocar). Y luego la plaza de toros y la despedida de Soda".

Para su concierto, esperan interpretar muchas de las canciones de Jumbo, famosos por temas como "Monotransistor", "Aquí" y "Fotografía", divididas en diferentes secciones, una con mucha energía, lados b y otra con un ensamble de músicos similar a su disco en vivo "Manual de viaje". También esperan tener invitados.

"Como no tenemos restricción de tiempo y vale mucho la pena darle a la gente un show extenso, un show divertido...", dijo Castillo. "No me acuerdo en general haber hecho un setlist tan largo en muchísimo tiempo".

Por el momento no están planeando lanzar canciones nuevas, dicen que no quieren forzar las cosas. Pero sí tienen proyectos personales relacionados con la música, incluyendo su impulso a bandas nuevas. Jumbo pertenece al movimiento Avanzada Regia que también incluye a grupos como Control Machete, Plastilina Mosh, El Gran Silencio, Zurdok y Kinky. Ahora sus integrantes dicen que encuentran mucho talento en propuestas como las de Danzantes, Serbia y Efelante.

"Yo espero que se gesten los factores que ayudaron a que nuestra generación tuviera esa visibilidad porque de pronto escuchas bandas nuevas en Monterrey que están bien increíbles", dijo Castillo.

Jumbo se presentará en el festival Coordenada en Guadalajara en octubre. El festejo formal de los 25 años esperan realizarlo a inicios del próximo año en Monterrey.