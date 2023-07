Deceso de Julián unió a la familia Figueroa, dice José Manuel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- José Manuel Figueroa considera que Julián Figueroa es "el culpable" de la unión que vive actualmente su familia, al decir que, desde su muerte, el hijo de Maribel Guardia produjo un cambio que unió a la familia de una forma positiva.

Hace más de siete años, cuando murió Juan Sebastian, la relación entre sus hijos comenzó a tensarse, debido a temas de repartición de la herencia del "Poeta del pueblo", sin embargo, el cantante asegura que ahora se encuentran más unidos que lo que lo solían estar.

Aunque José Manuel usó el término de "culpable" para referirse a Julián Figueroa que, este 9 de julio cumplirá tres meses de fallecido, en realidad, se trató de una connotación positiva de dicha denominación, pues lo culpó de ser el responsable de que la familia Figueroa se uniera, debido a que con su muerte, todas sus hermanas acudieron a velar lo restos del joven, en casa de Maribel Guardia, donde se unieron luego de un tiempo de mantenerse distanciados.

El intérprete de "Quiero y necesito", además, rescató que, a diferencia de lo que ocurre habitualmente, cuando una persona fallece sin dejar un testamento, generando problemas entre los miembros de la familia, pese a que Julián no aclaró la repartición de su patrimonio, estimó que eso no afectó en lo absoluto la relación de la familia y, en cambio, su partida se convirtió en una lección de vida que las y los ha unido.

"Siempre al no dejar un testamento se crean fricciones y todo, pero creo que, ahorita, por culpa de Julián y su deceso tan lamentable, es el culpable de que la familia se haya unido más", expresó y por si, sus palabras eran mal interpretadas, el cantante aclaró: "No es despectivo, es con amor, es ver la vida y la muerte con más sabiduría y ahí vamos, paso a paso".

Dichas afirmaciones ocurren a poco de que Juliana, una de sus hermanas menores, solicitara una rendición de cuentas de la sucesión testamentaria de su padre, el "Poeta del pueblo".

Estas declaraciones tuvieron lugar en una conferencia que José Manuel realizó en Guadalajara, Jalisco -donde fue captado por corresponsales de "Ventaneando"- y donde habló de los planes que tiene para conmemorar la memoria de su padre que, este 13 de julio, cumplirá ocho años de fallecido, pues dijo que, personalmente, se encuentra restaurando la cabaña donde su padre creció y en la que instalará un busto del cantante, creado por el artista Ernesto Milanés.

"Yo, en particular, la casa en donde nació mi padre, que es una cabañita de aluminio, la voy a restauras, buscando las partes originales y el busto lo voy a poner; realmente lo único que le falta al busto es que me regañe, es igualito a mi padre al 100 por ciento y lo voy a poner ahí, principalmente, como regalo al pueblo", destacó.