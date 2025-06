Declarado juicio nulo por violación en caso de Harvey Weinstein

NUEVA YORK (AP) — El juez en el caso de delitos sexuales de Harvey Weinstein declaró un juicio nulo en el cargo restante de violación después de que el presidente del jurado dijera que no continuaría deliberando.

Las deliberaciones terminaron el jueves, un día después de que el jurado emitiera un veredicto parcial en el nuevo juicio por delitos sexuales de Weinstein, condenando al ex productor cinematográfico por uno de los cargos principales pero absolviéndolo de otro. Ambos cargos estaban relacionados con acusaciones de forzar sexo oral a mujeres en 2006. Esos veredictos aún se mantienen.

El jurado no logró un veredicto en un tercer cargo relacionado con acusaciones de Jessica Mann. La estilista y actriz testificó durante días, como lo hizo en 2020, sobre la violación que dijo haber sufrido en una habitación de hotel en Manhattan y sobre por qué continuó viendo y teniendo encuentros consensuados con Weinstein después.

Mann está lista para ir a juicio por tercera vez, dijo la fiscal de Manhattan Nicole Blumberg después de que el juez terminara las deliberaciones. Aún no se ha fijado una nueva fecha para el juicio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente del jurado se quejó el miércoles de que se sentía intimidado por otro miembro del jurado y dijo el jueves que no volvería a la sala del jurado.

"No. Lo siento", dijo cuando se le preguntó.

El jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, había llegado a decisiones unánimes sobre los otros cargos el viernes pasado, dijo el presidente del jurado al juez. El veredicto se entregó el miércoles solo porque el juez Curtis Farber preguntó si había acuerdo en alguno de los cargos.

El tercer cargo era por una acusación de violación que involucraba a una mujer que también dijo haber tenido una relación consensuada con el productor ganador del Oscar. Según la ley de Nueva York, el cargo de violación en tercer grado conlleva una pena menor que los otros dos cargos.

Weinstein niega todos los cargos. En un intercambio inusual con el juez durante algunos argumentos legales antes de que se divulgara el veredicto parcial el miércoles, insistió en que era injusto continuar el juicio después de que dos miembros del jurado expresaran preocupaciones sobre el proceso.

"No puedo ser juzgado por una situación que está ocurriendo así", dijo Weinstein, de 73 años, afirmando que el juez lo estaba "poniendo en peligro".

Las tensiones en la sala del jurado comenzaron a hacerse públicas el viernes, cuando un miembro del jurado pidió ser excusado porque sentía que otro estaba siendo tratado injustamente. Luego, el lunes, el presidente del jurado se quejó de que otros miembros estaban presionando para que algunas personas cambiaran de opinión y hablando sobre información más allá de los cargos.

El hombre expresó preocupaciones nuevamente el miércoles. En una discusión a puerta cerrada con los fiscales, los abogados defensores y el juez, el presidente del jurado dijo que otro miembro del jurado le estaba gritando por mantener su opinión y en un momento prometió: "Me vas a ver afuera".

"Me siento asustado ahí dentro", dijo el presidente del jurado al juez y a los abogados, según una transcripción.

La condena inicial de Weinstein hace cinco años pareció cimentar la caída de uno de los hombres más poderosos de Hollywood en un momento crucial para el movimiento #MeToo contra los delitos sexuales.

Pero esa condena fue anulada el año pasado y el caso fue enviado de nuevo a juicio en el mismo tribunal de Manhattan.

Las acusadoras de Weinstein dijeron que él utilizó su influencia en Hollywood para ofrecer ayuda en sus carreras, dejarlas solas y luego atraparlas y forzarlas a encuentros sexuales.

Su defensa retrató a sus acusadoras como aspirantes a Hollywood y oportunistas que se relacionaron voluntariamente con él para buscar oportunidades, y luego dijeron que fueron victimizadas para obtener fondos y aprobación del movimiento #MeToo.

Miriam Haley, la productora y asistente de producción por cuyas acusaciones fue declarado culpable Weinstein —dos veces, ahora—, dijo fuera del tribunal el miércoles que el nuevo veredicto "me da esperanza".

La acusadora Kaja Sokola también lo calificó como "una gran victoria para todos", aunque Weinstein fue absuelto de realizarle sexo oral forzado en ella cuando era una modelo de 19 años. Su acusación se agregó al caso después de que se ordenara el nuevo juicio.

Weinstein también fue condenado por violar a otra mujer en California. Está apelando esa sentencia.

The Associated Press no suele nombrar a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, a menos que acepten ser identificadas. Haley, Mann y Sokola lo hicieron.