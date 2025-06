Kate del Castillo manda mensaje a migrantes tras redadas en EU

Kate del Castillo se pronunció sobre la situación que viven los migrantes latinos en Estados Unidos por las violentas redadas que encabeza el gobierno de Trump, la actriz mexicana, que desde hace años vive en Los Ángeles, pide a la gente que se cuide y que no caiga en provocaciones.

El mensaje de la protagonista de "La reina del sur" estuvo dirigido a paisanos mexicanos y a los latinos en general, a quien dijo, están señalando y culpando desde el poder con palabras de que dividen, que incitan al odio y que buscan enfrentamiento, por lo que hizo un llamado a la no violencia.

"No les demos el gusto de vernos reaccionar con violencia porque es lo que quieren, hacernos caer en la trampa", expresó frente a la cámara con una playera con la leyenda "México mi amor".

Aseguró que la situación quiere llevar a los migrantes a un lugar con miedo y división.

"Nuestra fuerza no está en el grito, está en la dignidad, nuestra lucha es con la cabeza en alto, con paz, con dignidad", expresó en su mensaje compartido a través de un video en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores.

Kate alentó a sí alzar la voz pero en paz porque el cambio real, dice, no nace del odio, sino del coraje bien dirigido, de la comunidad unida y del amor a las raíces mexicanas.

Kate se suma a otros famosos mexicanos que también han externado su apoyo a migrantes y que han condenado las violentas redadas que desde hace días se llevan a cabo en Los Ángeles y en otras ciudades de Estados Unidos, como Eugenio Derbez, Marco Antonio Solís, Zoé Saldaña, Diego Bonera, Eva Longoria, y el cantante Peso Pluma.

-----¿Qué pasa en Estados Unidos en contra de los migrantes?

En los últimos días, en las principales ciudades de Estados Unidos se han celebrado protestas contra la campaña migratoria del gobierno federal. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se unió el miércoles a alcaldes demócratas de todo el país para pedir el fin de las redadas, que calificó como una provocación por parte de la Casa Blanca.

Aunque los críticos acusan a Trump de fabricar la crisis para obtener beneficios políticos y sembrar el caos, el presidente dijo en las redes sociales que Los Ángeles habría quedado "completamente destruida" si no hubiera desplegado a la Guardia Nacional allí durante el fin de semana.