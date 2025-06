Declaran juicio nulo en caso Weinstein por violación

NUEVA YORK (AP) — El nuevo juicio por delitos sexuales de Harvey Weinstein concluyó el jueves, cuando el presidente del jurado se negó a deliberar y el juez declaró un juicio nulo sobre un cargo de violación pendiente, un día después de un veredicto dividido sobre otros cargos en el caso emblemático de la era #MeToo.

El resultado posiciona al ex productor cinematográfico para un tercer juicio en Nueva York: los fiscales dijeron que están listos para volver a juzgar el cargo de violación, incluso mientras enfrenta una nueva sentencia por su condena por agresión sexual.

Weinstein, de 73 años, niega todas las acusaciones. El ganador del Oscar tenía una expresión vacía y agotada mientras los oficiales de la corte lo escoltaban el jueves en su silla de ruedas.

Su abogado dijo que planea apelar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Lo que sucedió en esa sala del jurado fue absolutamente inapropiado", dijo el abogado Arthur Aidala fuera de la corte.

Weinstein debe regresar a la corte el 2 de julio para discutir las fechas del nuevo juicio y la sentencia. Su condena por acto sexual criminal en primer grado conlleva la posibilidad de hasta 25 años de prisión, mientras que el cargo de violación en tercer grado no resuelto puede ser castigado con hasta cuatro años, menos de lo que ya ha cumplido.

Weinstein ha estado tras las rejas desde su condena inicial en 2020, y más tarde también fue sentenciado a prisión en un caso independiente en California, el cual está apelando.

En el veredicto parcial del miércoles, Weinstein fue condenado por un cargo de acto sexual criminal pero absuelto de otro. Ambos se referían a acusaciones de realizarle sexo oral por la fuerza a mujeres en 2006. Esos veredictos aún se mantienen.

Mientras que el jurado de siete mujeres y cinco hombres fue unánime en esas decisiones, no llegó a un veredicto en el cargo de violación que involucraba a otra mujer, Jessica Mann. La estilista y actriz testificó extensamente, como lo hizo en 2020, que Weinstein la violó en medio de una relación consensuada de años.

"Nunca me rendiré y me aseguraré de que mi voz, y la verdad, sean escuchadas", dijo Mann en un comunicado el jueves, confirmando que está lista para testificar una vez más.

Las tensiones en la sala del jurado comenzaron a hacerse públicas el viernes, cuando un jurado pidió ser excusado porque sentía que otro estaba siendo tratado injustamente. Luego, el lunes, el presidente del jurado se quejó de que otros jurados estaban presionando a las personas para que cambiaran de opinión y hablando sobre información más allá de los cargos.

El hombre expresó preocupaciones nuevamente el miércoles, diciéndole al juez que se sentía temeroso en la sala porque otro jurado le estaba gritando por mantener su opinión y sugirió que el presidente del jurado "me vería afuera".

Cuando el juez Curtis Farber le preguntó al presidente del jurado el jueves si estaba dispuesto a volver a las deliberaciones, el hombre dijo que no. Y con eso, Farber declaró un juicio nulo sobre el cargo de violación.

Dos jurados disputaron el relato del presidente del jurado al salir de la corte. Una, Chantan Holmes, dijo que nadie maltrató al hombre y que creía que simplemente estaba cansado de deliberar.

"Todos nos sentimos mal. Porque realmente queríamos hacer esto. Pusimos nuestros corazones y almas aquí", dijo.

Otro miembro del jurado, que se identificó solo por su número, dijo que las deliberaciones fueron contenciosas, pero respetuosas.

La condena de Weinstein en 2020 pareció cimentar la caída de uno de los hombres más poderosos de Hollywood en un momento crucial para el movimiento #MeToo. La campaña contra los delitos sexuales fue impulsada por las acusaciones en su contra.

Pero esa condena fue anulada el año pasado, y el caso fue devuelto para un nuevo juicio en el mismo tribunal de Manhattan.

Las acusadoras de Weinstein dijeron que explotó su influencia en Hollywood para ofrecer ayuda en sus carreras, dejarlas solas y luego atraparlas y forzarlas a encuentros sexuales.

"Estas jóvenes esperanzadas estaban tratando de seguir sus sueños en un mundo que él controlaba", dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata, en una conferencia de prensa el jueves.

La defensa de Weinstein describió a sus acusadoras como aspirantes a Hollywood y oportunistas que se relacionaron voluntariamente con él para buscar oportunidades, y luego dijeron que fueron victimizadas para obtener dinero y aprobación del movimiento #MeToo.

Miriam Haley, la productora y asistente de producción por quien Weinstein fue condenado, dos veces ahora, por agredirla sexualmente, dijo fuera de la corte el miércoles que el nuevo veredicto "me da esperanza".

La acusadora Kaja Sokola también lo calificó como "una gran victoria para todos", aunque Weinstein fue absuelto de realizar sexo oral forzado en ella cuando era una modelo de 19 años. Su acusación se agregó al caso después de que se ordenó el nuevo juicio.

Holmes, la miembro del jurado que habló fuera de la corte, dijo que el panel sintió que Sokola "no era creíble".

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, a menos que accedan como lo hicieron Haley, Mann y Sokola.