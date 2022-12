Del Toro ovaciona “Avatar: El camino del agua”

Ciudad de México. - En las últimas semanas y tras el estreno de su cinta “Pinocho”, Guillermo del Toro ha recibido cientos de comentarios positivos gracias a su trabajo en stop-motion pero es ahora el director mexicano quien ovaciona otro de los grandes estrenos de fin de año: el reciente largometraje de James Cameron.

Del Toro, se une así a las primeras reacciones positivas hacia la cinta “Avatar: El camino del agua”, cuyo estreno global es el próximo 16 de diciembre.

“Lo vuelvo a decir: Avatar 2 - al verla te das cuenta de cuánto tiempo hace que no ves una PELÍCULA-PELÍCULA (así, en mayúsculas)”, escribió el cineasta en su Twitter.

De hecho, el director de “La forma del agua” ya había escrito al respecto el 24 de noviembre, en un tuit en el que escribió:

“Un logro asombroso: ‘Avatar: TWOW’ (The way of water) está repleto de majestuosas vistas y emociones a una escala épica y épica. Un maestro en la cima de sus poderes”.

Ahora, tras la premier en Londres, la cinta que llega 13 años después del estreno de “Avatar” ya está dando de qué hablar y así como Del Toro, la prensa y crítica internacional ha expresado que se trata de una obra maestra visual.

Por ejemplo, Erik Davis, de los sitios especializados en entretenimiento Fandango y Rotten Tomatoes, escribió en Twitter:

“Feliz de decir que es fenomenal. Más grande, mejor y más emocional que ‘Avatar’; la película es asombrosa, visceral e increíblemente fascinante. La historia, el espectáculo, la espiritualidad, la belleza. Esto es cine y narración en su máxima expresión”.

Josh Horowitz, de Mtv News escribió: “James Cameron, de Nueva cuenta, muestra a los cineastas cómo se hace. Lo he dicho mil veces, nunca dudé de él. ‘Avatar: el camino del agua’ es cómo haces un éxito de taquilla épico. Emocional, visceral y tan grande como una película puede ser”.

La cinta que llega a 13 años del lanzamiento del primer título es la más taquillera de la historia con recaudación de aproximadamente 2 mil 800 millones de dólares en taquilla, superando historias como “Avengers: endgame” (2019), que ocupa el segundo puesto.