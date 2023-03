DELICADO DE SALUD

CIUDAD DE MÉXICO. - Adrián Uribe no se encuentra bien de salud; el conductor de 50 años se iba a presentar el día de ayer y hoy sábado en Estados Unidos con su show «Chavorucos” junto a Adal Ramones, pero debido a que el actor no se encuentra bien, las presentaciones se cancelaron.

A través de un comunicado, se informó que este jueves, Uribe presentó problemas de salud.

“El día de ayer 23 de marzo, el actor Adrián Uribe presentó problemas de salud, se encuentra estable, pero en observación por indicaciones de los médicos, es por esto que nos vemos en la necesidad de posponer hasta nuevo aviso los shows que se tenían programados los días: 24 de marzo en Los Ángeles, 25 de marzo en Fresno”, se lee.

El conductor, que tuvo complicaciones de salud en 2018, por las que estuvo en terapia intensiva, compartió el comunicado en sus redes sociales sin dar más detalles.

El actor relató que hace 15 años lo operaron de una hernia umbilical que se originó por las cargadas que hizo en el programa de televisión “Bailando por un sueño”, a raíz de ello le pusieron una malla que con los años su cuerpo rechazó.

Hace cinco años, cuando comenzó con dolor en el estómago, se dieron cuenta que había hecho una fibrosis que envolvió al intestino y éste dejó de funcionar.

“De repente la vida te para, te pone un alto. Yo siempre he sido una persona sana, no he tenido una enfermedad, de repente un día voy al dentista, un dolor de estómago tremendo, amarillo, con ganas de vomitar, pensamos que era el apéndice”, recordó en entrevista con Yordi Rosado.

Entonces le hicieron una laparoscopia y dos días después comenzó con temperatura. Le hicieron una tomografía y resultó que tenía peritonitis, es decir, se le había perforado el intestino.

Desafortunadamente a los tres días tuvo otra perforación del intestino y terminaron por cortarle 30 centímetros de intestino delgado.