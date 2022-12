Demanda de Ricky Martin contra su sobrino podría ser desestimada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- En los últimos meses, Ricky Martin se ha visto envuelto en un serio problema legal que involucra a uno de los miembros de su familia, Y es que el pasado mes de julio el sobrino del cantante, un joven de nombre Dennis Yadiel, lo denunció por violencia doméstica y pidió una orden de restricción en su contra.

Aunque más tarde él mismo pidió a la corte desestimar sus acusaciones, desde ese entonces tanto Ricky como Dennis se han enfrentado a una serie de denuncias, demandas y contrademandas que, hasta el día de hoy, no han llegado a término.

Una de ellas es la que el intérprete de "María" interpuso al chico por extorsión, persecución maliciosa y daños y perjuicios, y en la que le pide casi 30 millones de dólares. En las últimas audiencias sobre el caso, Ricky había salido victorioso; sin embargo, esto podría revertirse pues los abogados de su sobrino aseguran que este documento debe ser desestimado.

En entrevista con el programa "Hoy día", el licenciado Jaime Alcover Delgado, explicó que las situaciones a las que se refiere el artista ocurrieron cunado Dennis era menor de edad, por lo que no puede ser llevado a la corte.

"Hay unas alegaciones que son de cuando nuestro representado era menor de edad… en Puerto Rico la mayoría de edad es a los 21 años, nuestro representado obtiene la mayoría de edad este año, muchas de las acciones que la demanda describe son de cuando era menor de edad. Por lo tanto, no puede ser demandado, no responde por esas acciones", dijo.

Además, tachó a esta demanda de frívola y adelantó que quien podría terminar dando una compensación económica podría ser el propio Martin: "Ha obligado a nuestro cliente a defenderse, a acudir al tribunal, a someterse a un proceso y eso pues conlleva unas ciertas penalidades económicas, que es el único remedio que se tiene", agregó.

La petición para que la demanda sea desestimada ya fue llevada a la corte y en ella Yadiel solicita le sea pagada una cantidad no menor a los 10 mil dólares para cubrir los honorarios de sus abogados.