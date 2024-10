Denisse de Kalafe, en contra los "narcocorridos"

Durante su más de 50 años de carrera artística, Denisse de Kalafe ha sido testigo del nacimiento y auge de diferentes géneros musicales, como el urbano, que, aunque no es de sus preferidos, está consciente de que es lo que consumen las generaciones actuales.

"Hay dos tipos de canciones: la que se queda para siempre y las que son para revivir los apetitos sexuales, que también es válido, es un mercado y existe", dijo en un reciente encuentro con los medios.

Sin embargo, está convencida de que no todo lo que está vigente en la industria es material de calidad; incluso, aseguró que hay un tipo de música del que podría prescindir no sólo ella, sino toda la gente, y son los narcocorridos.

"Aporta algo que nosotros tenemos que dejar de promover (la violencia), porque los escuchan los niños pequeños y deberíamos impedir que lleguen a este público. Yo sé que estamos en un país democrático y no puede haber una ley prohibiendo nada, pero los medios de comunicación sí podrían frenar un poco este tipo de canciones", agregó.

La cantante brasileña también reflexionó sobre la responsabilidad social que los artistas tienen con la gente que los escucha, especialmente aquellos que están iniciando el camino:

"Ya nada se hace improvisado, hay que estudiar, hay que prepararse, deben conocer todos los ritmos del mundo por la necesidad de estudiar. Y es una gran responsabilidad ser un artista, porque aquello que dices la gente lo escucha. Yo no creo en atajos para el éxito, éste tiene un camino de lucha, de trabajo y de estudio".

Actualmente, Kalafe se encuentra preparando el show con el que se reencontrará con sus fans, después de permanecer ocho años lejos de los escenarios y que lleva por nombre "Quiéreme Más".

La cantante se presentará el próximo 31 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional, en lo que espera sea una noche inolvidable.

"Va a ser memorable para mí y para el público. Siento que el Lunario es un lugar propio, donde estoy muy cerca a la gente que es lo que yo quería, es más, a partir de hoy en adelante yo quiero trabajar en lugares donde yo me pueda bajar y tocar a las personas, porque me es importante hacer que todo se convierta en una fiesta conjunta; esto va a ser muy mágico", finalizó.