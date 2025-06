Denisse Guerrero plasmó sus problemas de salud en documental

GUADALAJARA, Jal. (EL UNIVERSAL).- Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, no tiene pena alguna de hablar de la salud mental, algo que la alejó de los escenarios por un sexenio y, por ello, aceptó ser la protagonista del corto documental "Murió la fantasía", que se presenta en el Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad.

"He sido abierta a decir por qué me había ausentado, pero hay todavía cierta morbosidad y hasta cierto punto, satanización, hacia las personas que tienen problemas con la salud mental, ahora con este documental quiero dar voz esas personas que pasan por eso. Aquí se muestran los lugares por los que estuve y transité y decir también (a quienes pasan por eso), que no están solos", dijo estar tarde la cantante.

Guerrero llegó al certamen tapatío no sólo para presentar la película, sino para recibir el Premio Maguey, otorgado por la sección homónima que contiene programación alusiva a la temática LGBT.

"Murió la fantasía", dirigido por Rubén R. Bañuelos e Iván López Barba, es un retrato íntimo sobre fama, límites y resiliencia, teniendo como base el viaje que Denisse emprendió para retomar el control de su vida.

La intérprete "Rosa pastel" y "Baile mi corazón" destacó la dificultad de rodar la producción al ser alguien introvertida por naturaleza.

"(Los problemas de salud mental) Son algo más común de lo que la gente quiere pensar, entonces se necesita empatía y aquí es ver más allá de la fantasía (de su carrera). Pude hacer un tour por varios lugares, pude mostrar una cara más vulnerable", expresó Guerrero.

La artista señaló que el estar en el festival presentando el documental es parte de una nueva etapa de su vida.

"Los momentos que estuve mal fue un momento muy raro, o sea, fue oscuro y un momento en el que yo me cuestionaba si realmente yo era una cantante, si realmente era una compositora, entonces, la verdad es que todo lo que tenía que ver conmigo misma o cada parte de alguna forma lo rechazaba, fue un momento bastante complicado", indicó.

"Regresé a los escenarios como un agradecimiento porque me di cuenta que las nuevas generaciones estaba pidiendo canciones y me encontré con un Denisse que estaba en paz en el escenario, una Denisse que se subía cargada de muchas emociones y al momento de compartir con el público me hacía sentir bien", subrayó.