Reacciones de Ángela Aguilar a los memes sobre su matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal no se sueltan, los recién casados aprovechan el tiempo juntos y aunque se la pasen sobre un avión privado varias horas, la pareja disfruta de la compañía del otro al máximo.

La pareja, incluso, se toma con humor la ola de memes que ha generado su sorpresivo romance y su matrimonio, después de que el cantante de regional mexicano anunciara su separación de Cazzu, la trapera argentina con quien tiene una hija llamada Inti que acaba de cumplir su primer año de vida.

En el reciente desfile de Independencia realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, los cantantes fueron captados junto con Pepe Aguilar, y aunque Nodal estuvo accesible con los fans, la nieta de Antonio Aguilar prefirió mantenerse distante e indiferente con quien se acercó a hacerle alguna pregunta, actitud que le costó críticas.

Ángela y Christian no se detienen y cada vez comparten en redes sociales más aspectos de su matrimonio, fotos, videos y hasta momentos divertidos, como el que ocurrió mientras viajaban en su avión privado, cuando la cantante de 20 años se dijo feliz por estar nominada en los Latin Grammy 2024 por su nuevo material "Bolero" como mejor disco del año.

Mientras Ángela daba el anunció, su esposo Christian celebró con un grito que sorprendió a su esposa, quien le respondió con un "¡Amor!", frase que ya había mencionado el día de su boda, cuando de igual manera Christian se apareció de sorpresa.

Esta expresión de la cantante ha sido objeto de varios memes, por lo que, al volverla a mencionar, de inmediato Ángela reconoció con humor y reconoció que ya no debe decirle así a su esposo, pues le hacen memes.

"Ay, ya no puedo decir 'amor' porque me hacen memes, pero el punto es que estoy muy contenta y muy agradecida", expresó sonriente.

Quién no se tomó muy bien las críticas fue Christian Nodal, quien hace unos días explotó contra los medios y los haters que lo critican por supuestamente "no ser un padre presente", algo que dice, lo tiene sin cuidado, pues el que no publique fotos con su hija Inti no quiere decir que no la quiera o que no esté con ella en los momentos importantes como en su fiesta de cumpleaños.

La polémica surgió después de que su ex Cazzu sí compartiera fotos de la celebración del cumple de su hija Inti, incluso, en una de las fotos aparece la mano tatuada del papá Christian Nodal.