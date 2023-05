Desestiman demanda contra el cuñado del actor Pablo Lyle

Aunque ya fue sentenciado por homicidio involuntario, los problemas legales aún no terminan para Pablo Lyle; y es que, además de cumplir una condena de cinco años de prisión y otros ocho en libertad condicional, todavía le falta enfrentarse a la corte por una demanda que fue interpuesta en su contra por la familia Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano al que le arrebató la vida por propinarlo un golpe.

Fue hace algunas semanas cuando trascendió que los familiares de Hernández buscarían recibir una compensación económica por su muerte, y ya estaban analizando demandar tanto al actor, como a su cuñado, Lucas Delfino, esta vez por la vía civil.

De acuerdo con información del programa “El Gordo y La Flaca”, se había pensado incluir a Delfino en el proceso ya que estuvo presente en el momento exacto en el que Lyle atacó al sujeto; sin embargo, estos planes se habrían venido abajo, ya que un juez decidió dejarlo fuera del caso.

Asimismo, explicaron que fue la tarde de ayer cuando se llevó a cabo una audiencia en el caso y como resultado de la misma, se llegó a la conclusión de que Delfino no podía ser el responsable de los actos que cometió otra persona: “El juez le dijo al abogado de Lucas Delfino que no podían involucrarlo. Una victoria para Lucas Delfino, quien definitivamente no va a estar involucrado”, agregaron.