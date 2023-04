Di Caprio y Tom Cruise encabezan top ten de actores mejores pagados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Tom Cruise es uno de los actores más guapos y exitosos de Hollywood. Con una extensa trayectoria en donde acumula muchos éxitos, el actor viene de romper todas las taquillas con la segunda entrega de Top Gun y el inolvidable Maverick.

Por el lado de Leo Di Caprio, también podemos decir que su carrera está más que consagrada y a lo largo de sus proyectos lo hemos visto mostrando distintas facetas como actor. A la hora de negociar contratos, se valora muy bien y por "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsesse que estrenará este año, firmó por 30 millones de dólares.

Pero el galán de Titanic no es el mejor pago de todos según la revista Variety que acaba de publicar una lista con los 25 actores mejor pagados de Hollywood en 2022 y quien lidera con comodidad es Tom Cruise. El actor firmó por 100 millones para volver a encarnar al famoso piloto de aviones y además colocó una cláusula para quedarse con un porcentaje de la venta de entradas.

Con muchos millones menos aparece en segundo lugar Will Smith con Emancipation (Hacia la libertad, 2022) que es producida por Apple TV que firmó por 35 millones. Luego viene Leo Di Caprio que costó 30 millones para la última película en la que está trabajando. Hay un grupo de superhéroes que aparecen en el ránking, al menos en lo que a la factoría Stan Lee se refiere, pues de DC Comics están Dwayne Johnson por Black Adam, Tom Hardy por Venom 3, Joaquin Phoenix por Joker 2: Folie a Deux y Jason Momoa por Aquaman y el Reino Perdido.

Sin embargo, una de las curiosidades que no aparece ningún actor por Marvel y las mujeres están muy lejos de Tom Cruise. Margot Robbie que será la protagonista de Barbie está en el puesto 18 y es la primera mujer en la lista. Por la película que se encamina a ser la más taquillera del año, percibió 12,5 millones de dólares. Una a favor es que no hay brecha salarial con hombres porque su compañero Ryan Gosling percibió lo mismo.