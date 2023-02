Diego Calva y Alfonso Herrera brillan en la alfombra roja de los SAG

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La entrega anual de los premios otorgados por el Sindicato de Actores (SAG Awards) finalmente llegó y desde el Fairmont Century Plaza las celebridades del cine más sobresalientes de este año desfilaron por la alfombra roja.

Entre los asistentes destacó la presencia de dos mexicanos que están nominados: Diego Calva, por "Babylon" y Alfonso Herrera por "Ozark", quienes fueron de los primeros en llegar, ambos vestidos con un elegante traje color negro.

"Es increíble que más paisanos estén representando nuestro quehacer, no solamente en nuestro país y diferentes partes de Sudamérica o incluso en Europa, sino específicamente en Estados Unidos", dijo Herrera en entrevista con EL UNIVERSAL donde habló acerca de su nominación.

Mientras que Diego Calva, quien compartió escena con Brad Pitt y Margot Robbie, dijo que como embajador de los mexicanos en Hollywood tendrá mucho cuidado y conciencia de lo que le toca como actor.

"Los artistas somos artistas, no necesariamente líderes de opinión y hay que asumir la responsabilidad de lo que eso conlleva, les prometo que tendré mucho cuidado con lo que viene, pero ahorita lo único que me toca a mi es disfrutar y ser fiel a mí y a mi arte", expresó Calva durante la presentación de Babylon en México.Otros de los nominados son Diego Luna tras su protagónico en "Andor" y Tony Dalton por la serie "Better Call Saúl".A la alfombra también asistieron luminarias como Jamie Lee Curtis, Jenna Ortega y Zendaya, quienes sorprendieron con sus increíbles atuendos en colores negro, rojo y rosa. Esta alfombra se caracteriza por darle a los nominados la oportunidad de ser más creativos con sus looks, por ejemplo, Zendaya uso un vestido lleno de flores en la parte baja y Jenna eligió un corte entallado que sus fans aplaudieron en redes.Brendan Fraser, Viola Davis, Austin Butler, Amanda Seyfried, Kathryn Newton, Danielle Deadwyler e incluso la modelo Cara Delevingne estuvieron presentes antes de la ceremonia donde se darán a conocer los ganadores de las votaciones de más de 122 mil miembros de actores que pertenecen a la organización."Todo en todas partes" y "Los espíritus de la isla" son las favoritas con cinco nominaciones y un historial de triunfos considerable.