DIEGO LUNA REGRESA A CANNES

Diego Luna regresó al Festival de Cannes 16 años después de presentar "Abel" como director. Esta vez lo hizo con "Ceniza en la boca", adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro, en una proyección especial marcada por la emoción, las reflexiones sobre la migración y una larga ovación acompañada de figuras clave del cine iberoamericano, entre las que se encontraban Alfonso Cuarón, Marina de Tavira, Daniel Michel y su gran amigo y productor Gael García Bernal.

Antes de iniciar la función, Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, confesó que el comité de selección vio la película hace varios meses y que desde entonces "se les quedó en la cabeza todo el invierno", subrayando el impacto que le produjo el filme desde el primer visionado.

Conmovido y con una gran sonrisa, Luna apareció en la sala Buñuel para presentar su filme pronunciando unas frases de bienvenida en francés.