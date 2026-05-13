Maleante asesina a un individuo en Hogares Populares

Un hombre fue ultimado a tiros en la colonia Hogares Populares Pavón, los delincuentes lo interceptaron y luego de dispararle se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

El homicidio tuvo lugar cerca de las tres de la tarde de este martes, en la calle Golondrinas de la mencionada colonia, en donde se reportó a las autoridades sobre un hombre que había sido herido con arma de fuego y requería ayuda, se encontraba tirado frente al número 127 de la mencionada arteria.

En pocos minutos arribaron los paramédicos, quienes le prestaron los primeros auxilios al infortunado pero determinaron que había perdido la vida víctima de los impactos de bala que presentaba y ya no había nada por hacer.

Personal de la Vicefiscalía Científica acudió al lugar y los peritos se dedicaron a realizar una inspección, descubriendo que el ahora occiso presentaba al menos tres impactos de bala.

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Según los hechos, fue sorprendido por un delincuente, el cual le disparó de corta distancia y enseguida se dio a la fuga sin que nadie lo impidiera ya que los vecinos al darse cuenta prefirieron encerrarse ante el temor de resultar afectados.

Agentes de la Policía de Investigación arribaron a tomar conocimiento e iniciar las indagatorias, realizando entrevistas con posibles testigos para obtener pistas sobre los responsables del homicidio.

El cuerpo del infortunado fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación respectiva para descubrir al responsable y proceder en su contra de acuerdo a la Ley.