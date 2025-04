Gael García Bernal: 20 años de Gira Documentales Ambulante

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Gael García Bernal lo tiene claro: no cuenta con la paciencia ni el temple, para hacer un documental. Por eso admira a quienes ejercen el oficio del género.

"Diría que mi energía vital como director la quiero enfocar a más a la ficción", dice de buen humor, tan pronto se le cuestiona si pronto abrazará la filmación de una cinta del género.

No descarta que, en algún momento, encuentre algo que le da la fuerza para llevarlo a cabo. Pero no es algo que tenga en su mente, así que opta por producir otros como "Estado de silencio" y "Los invisibles".

"Admiro mucho la paciencia y el temple que tienen los documentalistas para hacer la películas, pero también a mí me gusta el juego en el escenario, estar más en la cancha. He tenido la satisfacción de producir documentales y es una maravilla poder estar ahí", indica a EL UNIVERSAL.

La declaración lo da en el marco de la 20 edición de la Gira de Documentales Ambulante, proyecto que inició hace dos décadas con su colega y amigo Diego Luna.

Actualmente la gira compuesta por más de 120 títulos, entre largo y cortometrajes, procedentes de más de 40 países incluyendo México, se desarrolla en la capital mexicana. Luego estará en Baja California (2 al 9 de mayo), Querétaro (15 al 22 de mayo), Veracruz (22 al 29 de mayo) y Yucatán (5 al 12 de junio).

-Decía Carlos Gardel (tango argentino) que 20 años no son nada... igual porque nunca hizo cine.

(Risas) Para muchos documentalistas son dos películas. Es muy fuerte el tiempo y la paciencia que requiere el documental, es alucinante. Creo, no sé, incluso para los documentalistas más prolíficos el ritmo es de mucho trabajo y de alguna manera conlleva un cotidiano muy particular. El único en que participé y codirigí fue "Quién es Dayani Cristal" (2013, sobre un cuerpo inerte en Arizona)) y me di cuenta que nos tomó cinco años eso y es mucho tiempo, como que no tengo la paciencia para eso (risas).

-Hace 20 años ¿cuántas puertas tocaron y les dijeron que estaban locos, que de dónde sacarían el dinero y más cosas?

Por suerte quienes nos recibían nos decían eso y le entraban (risas), por ejemplo Cinépolis y el festival de Morelia. Y nos decían: ¿que viajen en serio? (los documentales) y ¿cómo le van a hacer? Y todavía hoy en día, cada año, decimos cómo le hacemos. Es una pregunta dura. El festival ha sobrevivido cambios de gobierno y pandemia, entonces dices, ya el documental está en edad universitaria, está agarrando vocación y está empezando a saber qué hacer.

Este año viene extraordinario. Hay uno llamado "Vinagre de manzana" que es alucinante porque desde una cosa pequeñita, una piedrita en el riñón, el director arma una tesis filosófica enorme que nos lleva a Palestina, a una isla de Cabo Verde, a Escocia, Italia, distintas partes del mundo acerca de las rocas. Se va a mostrar de nueva cuenta "Searching for Sugar Man" y ya Sixto Rodríguez (el protagonista) y el director (Malik Bendjelloul) ya no están, así que verlo será otra connotación y eso es mágico. También estará "Mi vida dentro" de Lucía Gajá, vienen varios.

El documental es expresión completamente libre que requiere la misma formalidad que una tesis, es encerrarte y decirle a todo el mundo que seis meses se va a estar fuera para escribir, otros seis para filmar, otra para edición. Siempre pienso en una definición de Godard de que el cine captura la muerte en vida y es verdad, hay algo de eso.

-Hace poco se estrenó en streaming "Hollands", película al lado de Nicole Kidman ¿qué tal la experiencia?

A toda madre, estuvo buenísimo. La película llegó a Prime y es raro, debo decirlo, la interacción con películas que salen directamente a plataformas, es como una sensación de quedarse como de ´¿si sucedió? (el estreno)´. De pronto alguien te dice que las vio y dices ok, qué te pareció, cuéntame qué pensaste. Es otra cosa.

-¿Qué viene como actor y/o director?

De lo único que puedo decir es que espero salga algo que hice con Lav Díaz, el director filipino (Beatrice, the wife) y vamos a ver qué más pasará este año. Como director hay un proyecto en ciernes y ya.