Dioses griegos y nórdicos "destriparon la historia" en el Auditorio

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- Los dioses de la mitología griega y nórdica tuvieron una cita la noche de este domingo en el Auditorio Nacional, a través de las canciones de Pascu y Rodri, los influencers españoles que encabezan el espectáculo musical titulado "Destripando la historia". Miles de fanáticos llegaron a este recinto capitalino para disfrutar de 21 melodías, compuestas por los españoles, inspiradas en distintos dioses como "Zeus", "Hades", "Thor", entre otros.

La audiencia de Pascu y Rodri desconoce edades, pues se presentaron tanto niños (acompañados por adultos) como jóvenes, en su mayoría, vestidos de acuerdo con su personaje favorito.

Desde horas antes de que comenzara el show, comenzaron a llegar los seguidores del canal "Destripando la historia", algunos robaron las miradas con sus atuendos de "Afrodita" o "Loki", como se titulan algunos de los temas que fueron interpretados la noche de ayer.

En el momento en que se apagaron las luces del coloso, la euforia de las y los presentes se hizo evidente debido a los gritos que produjo la presencia de los músicos, los cuales dominaban instrumentaciones distintas como el violín, viola, violonchelo, trompetas, trombón, batería, guitarra y bajo.

Pero la euforia de los fans aumentó cuando Pascual Santamera y Rodrigo Septien arrancaron el concierto con temas como "Sun wukong", "Hermes" y "Hestia", que muchos corearon.

Si bien, el grupo tiene canciones totalmente originales, hay algunas que sí utilizan una base musical para hacer una melodía nueva como "Hestia", que recuerda a "Girls just want to have fun" de Cyndi Lauper, así como "Freya" que rescata el ridimm de "Livin on a prayer" de Bon Jovi".

"Hades" recuerda a "Believer" de Imagine Dragons, "Hera" a "Gimme Gimme" de Abba"; su tema más reciente "Baldur", el ritmo se basa en baladas de Coldplay; "Gilgamesh" en "YMCA" de Village people y "Hermes" en videojuegos.

A lo largo del show, la mayoría jóvenes no paraba de alzar las manos, prender las luces de sus celulares o gritar alguna muestra de admiración a los europeos que estudiaron música y que se hicieron famosos por subir música a YouTube.

"¿Cómo estamos, México? Qué placer estar con ustedes, qué maravilloso, bienvenidos al Luki tour", expresaron los cantantes, mencionando que esta gira es de las más extensas que han tenido.

Antes de este concierto, "Destripando la historia" se presentó en Monterrey, Guadalajara en días previos y en abril pasado tuvo tres fechas en el Teatro Metropólitan.

Además de demostrar su gran dominip vocal, el duo evidenció su facilidad para bailar, al ejecutar el famoso "moonwalk" de Michael Jackson, todo esto mientras acompañaban de visuales su espectáculo.

En má de una ocasión, Pascu y Rodri bajaron del escenario para estar más cerca de la audiencia, rodeados de su séquito, como en la canción "San Valentín", que únicamente hicieron sonar con un ukelele.

Después llegó el folclor mexicano con sonidos de mariachi para el tema "Día de muertos". con el que la pantalla del escenario se llenó de papel picado y flores de cempasúchil y hasta los músicos mencionaron que perdieron su acento cuando hicieron el tema. Tras una salida en falso Pascu y Rodri regresaron caracterizados como una pizza y una piña para el tema que lleva este nombre ("Pizza con piña"), para culminar el show con "Odin", "Thor", "Loki" y "Anastasia", además de tomarse una foto con su público en el fondo.

Al término del concierto, en el que hubo géneros como pop, rock con toques de electrónica, los fans se congregaron en el lobby para tomarse selfies con los chavos caracterizados.

"Yo lo empecé a ver por sugerencias de videos en Facebook, me pareció interesante, chistosos, pegajosas las canciones, empecé a seguirlos y veía más sus videos", declaró a EL UNIVERSAL, Sahid Sánchez, de 25 años.

Otro fan destacó que algo que le agrada de ellos es que cuando eligen a un personaje, estudian qué tipo de canción quieren y utilizan éxitos conocidos para sacar algo nuevo.

"Ellos han dicho muchas veces que tienen cariño a su público mexicano, hasta tienen el tema por el Día de muertos, tienen canciones muy pegajosas, muy adictivas y cuando menos te das cuenta terminas aprendiendo algo. Mi favorita es ´Afrodita´ al 100 por ciento", señaló Héctor Jiménez, de 27 años.

Para Martín Puga de 20 años que llegó caracterizado como "Gilgamesh" es memorable lo que hace "Destripando la historia. "Los hace distintos, las melodías, es una forma auténtica la forma en que tocan los temas y la música es muy padre".

Mientras que Nayeli Pacheco, de 29 años que se vistió como "Enkiduy" dijo lo siguiente:

"Para mí es muy chido ver la evolución que han tenido desde que salió ´Zeus´ hasta lo que hacen, la temática que abordan, cómo hacen los videos y este giro cómico que le dan".