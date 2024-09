Controversia en el set de Megalopolis: Coppola vs Variety

LOS ÁNGELES (AP) — Francis Ford Coppola demandó a Variety, diciendo que un artículo de julio que afirmaba que el set de su película fue poco profesional, con impunidad y tocamientos, y que el director trató de besar a extras femeninas durante la producción de su película "Megalopolis" era falso y difamatorio.

La demanda, que busca al menos 15 millones de dólares de la publicación comercial de entretenimiento, fue presentada en la Corte Superior de Los Ángeles el miércoles, dos semanas antes de que la épica soñada y autofinanciada del director se estrene en los cines de Estados Unidos.

La demanda califica al director de "The Godfather" ( "El padrino"), de 85 años, y "Apocalypse Now" de "genio creativo" y dice que los demás son "celosos" y, por lo tanto, dicen "falsedades imprudentes y a sabiendas".

Dice que "los reporteros y editores de Variety, escondidos detrás de fuentes supuestamente anónimas, acusaron a Coppola de incompetencia manifiesta como director de cine, de comportamiento poco profesional en el set de su producción más reciente, ´Megalopolis´, de establecer algún tipo de plan para que cualquier persona en el set que tuviera una queja de acoso o de otra manera no tuviera dónde presentar una denuncia y de abrazar a actrices con el torso desnudo en el set. Cada una de estas acusaciones es falsa".

La demanda también nombra a los reporteros del artículo, Brent Lang y Tatiana Siegel, como acusados.

En repetidas ocasiones dice que Variety publicó falsedades a sabiendas y mostró un desprecio imprudente por la verdad, haciendo eco de un estándar de difamación establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un portavoz de Variety, Jeffrey Schneider, dijo a The Associated Press: "Aunque no comentaremos sobre litigios activos, respaldamos a nuestros reporteros".

Coppola dijo en un comunicado el jueves que nada en su carrera se compara con los difíciles pero triunfantes esfuerzos para hacer "Megalopolis".

"Fue una colaboración de cientos de artistas, desde extras hasta estrellas de taquilla, a quienes siempre mostré el mayor respeto y mi más profunda gratitud", dijo Coppola. "Ver nuestros esfuerzos colectivos manchados por informes falsos, imprudentes e irresponsables es devastador".

El artículo del 26 de julio utilizó fuentes anónimas y videos de miembros del equipo de producción de "Megalopolis" de una escena de club nocturno en una sala de conciertos de Atlanta en febrero de 2023. La historia dice que Coppola trató de besar a jóvenes extras y "pareció actuar con impunidad" en el plató. Dijo que los arreglos financieros de la película significaban que "no había ninguno de los controles y equilibrios tradicionales".

En un video, Coppola, vestido con un traje blanco, camina entre una multitud que baila, deteniéndose aparentemente para inclinarse hacia varias mujeres jóvenes para abrazarlas, besarlas en la mejilla o susurrarles. Otro video lo muestra inclinándose hacia una mujer que se aparta y niega con la cabeza.

Todas las mujeres tienen camisetas puestas. El artículo de Variety menciona extras "topless" sólo en referencia a un informe original sobre las acusaciones en The Guardian.

En una historia posterior, aproximadamente una semana después, que se menciona sólo entre paréntesis en la demanda de Coppola, una de las mujeres, Lauren Pagone, habló con Variety y accedió a ser identificada, diciendo que Coppola la dejó "en estado de shock" cuando la tocó, abrazó y besó sin su consentimiento.

Pagone dijo que decidió declarar porque otra de las extras, Rayna Menz, dijo en la publicación hermana de Variety, Deadline, que Coppola no hizo nada para incomodarla a ella ni a nadie más en el set.

Pagone también presentó una demanda civil el lunes contra Coppola en Georgia, alegando que su trato en el plató equivalió a una agresión.

Cuando se le pidió una respuesta específica a esa demanda, un representante de Coppola dijo que no habría comentarios más allá de la declaración más amplia del director.

La AP no suele nombrar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que se presenten públicamente como lo ha hecho Pagone.

Cuando AP le preguntó sobre las acusaciones de tocamientos y besos antes de que se presentara la demanda, Coppola dijo: "Ni siquiera quiero (hablar de eso). Es una pérdida de tiempo".

Más tarde, en la misma entrevista, sin que se le volviera a preguntar sobre el tema, Coppola dijo: "Soy muy respetuoso con las mujeres. Siempre lo he sido. Mi madre me enseñó, estaba un poco loca, me dijo: ´Francis, si alguna vez le haces una broma a una chica, eso significa que le faltas el respeto´. Así que nunca lo hice".

La demanda se opone en particular a una afirmación en la historia de Variety de que Coppola inadvertidamente se metió en una toma y la arruinó. La demanda dice que Coppola era muy consciente de que algunos ángulos de la cámara lo incluirían, y que se suponía que debía aparecer en la escena de todos modos.

"El lector promedio entendería que Coppola estaba tan viejo y tan enfermo que ya no sabía cómo dirigir una película", dice la demanda.

"Megalópolis" es una epopeya romana ambientada en una Nueva York futurista protagonizada por Adam Driver y Nathalie Emmanuel. Coppola vendió parte de su considerable imperio vinícola para financiarla él mismo.