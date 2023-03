Disney no volverá a considerar a Gina Carano

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- "The Mandalorian" es una de las series más exitosas de Disney+. Este miércoles, la franquicia estrenó el primer capítulo de su tercera temporada y con ello dejó en claro la decisión que la plataforma de streaming tomó con Gina Carano.

Uno de los personajes más importantes de Star Wars, sin duda, es Cara Dune, la aliada de Mando. En la serie, la actriz Gina Carano era la responsable de darle vida, pero fue borrada de la tercera temporada.

Gina Carano, actriz y exluchadora, encarnó al popular personaje de la saga durante las dos primeras temporadas de la serie. Sin embargo, se vio involucrada en una polémica por sus controvertidos comentarios y apoyos al expresidente de Estados Unidos, Donal Trump.

En 2021, la artista de 40 años fue despedida del universo de Star Wars luego de publicar un post donde comparaba la persecución judía de los nazis con las críticas que recibía los partidarios republicanos.

El comentario publicado en Twitter le valió decenas de críticas y su destierro de Disney+. Y es que, a pesar de la mala recepción que le dejaron saber los usuarios de la plataforma, la originaria de Texas no mostró arrepentimiento.

Por lo anterior, la productora LucasFilm y Disney decidieron dejarla fuera de "The Mandalorian", sin importar la popularidad y el cariño que los fans le tomaron a su personaje.

Antes del anuncio de la tercera temporada, los fans de "The Mandalorian" se preguntaban cuál sería el desenlace de Gina Carano. Y con el estreno del episodio "El Pecado" por fin quedaron resueltas las dudas.

Los productores decidieron explicar la ausencia de Cara Dune bajo el siguiente argumento: Mando visita a su amigo Greef Karga en el pueblo de Nevarro. Acto seguido, le pregunta qué sucedió con Dune, alguacil de la ciudad.

Greef Karga le responde que fue integrada a las Fuerzas Especiales de la Nueva República, esto a manera de recompensa, pues la guerrera logró capturar al villano imperial Moff Gideon.

Con lo anterior, quedó más que claro que Disney+ no volverá a considerar la participación de Gina Carano en la serie.