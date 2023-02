DJ Tiesto se robó la noche del segundo día en EDC

A-AA+

Los tres escenarios principales del festival de música Electric Daisy Carnival, mejor conocido como EDC, en punto de las 12:30, cerraron con los DJ's más esperados de la noche el italiano Joseph Capriati en el Neon Garden, y Chris Lake en el CircuitGrounds.

Pero, sin duda, quien se llevó la noche del segundo día fue el holandés DJ Tiesto, quien con todo el peso de su trayectoria, no solo llenó el escenario principal, sino que hizo lucir un tanto abandonados los otros espacios de concierto.

Al set del afamado productor, le acompañó un público aún con toda la energía para bailar y cantar cada canción como si fuese la última, otros también ya en estado de ebriedad, y muchos miles se retiraron del Autódromo a esa hora para volver recargado el día de cierre.

En los lugares diseñados para descanso del público ya no cabía nadie, todos estaban ocupados por asistentes que cayeron dormidos en las hamacas o sillones del espacio.

Los juegos mecánicos, como la rueda de la fortuna, y la triple torre, también fueron deshabilitados y comenzaban a apagarse.

Otros escenarios como el Stereo Bloom culminó con la presencia del mexicano Mandrágora, y un set y su future progressive trance, uno de los más innovadores y vanguardistas del fin de semana.

Finalmente, después de mezclar con canciones conocidas como, "Danza Kuduro" de don Omar, o "Provenza" de Karol G, Tiesto cerró con sus 5 temas más famosos de su repertorio musical, "10:35", "The moto", y "Lay Low", para cerrar la noche.