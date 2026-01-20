logo pulso
Camerino

DOLLY PARTON, 80 AÑOS ALEJADA DE LOS FOCOS

Por EFE

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
DOLLY PARTON, 80 AÑOS ALEJADA DE LOS FOCOS

DOLLY PARTON (1946, TENNESSE), LA REINA DE LA MÚSICA COUNTRY CON UNA CARRERA DE MÁS DE SEIS DÉCADAS Y UNA MUJER VENERADA EN SU PAÍS NATA, CUMPLIÓ AYER 80 AÑOS ALEJADA DE LOS FOCOS POR SUS PROBLEMAS DE SALUD. LA AUTORA DE ´9 TO 5´ O ´JOLENE´ POSPUSO EL AÑO PASADO SEIS CONCIERTOS QUE TENÍA PROGRAMADOS EN LAS VEGAS Y TAMPOCO FUE A RECOGER EL PREMIO HUMANITARIO JEAN HERSHOLT, OTORGADO POR LA ACADEMIA DE HOLLYWOOD CON UN ÓSCAR. HACE DOS DÍAS LA CANTANTE COMPARTÍA EN SU RED SOCIAL UNA VERSIÓN DE ´LIGHT OF A CLEAR BLUE MORNING´ JUNTO A LAINEY WILSON, MILEY CYRUS (SU AHIJADA), QUEEN LATIFAH Y REBA MCENTIRE PARA RECAUDAR FONDOS, MISMOS QUE SE DESTINARÁN A LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER PEDIÁTRICO EN EL HOSPITAL DE NIÑOS MONROE CARELL JR. DE VANDERBILT, EN NASHVILLE.  

