DOLLY PARTON, 80 AÑOS ALEJADA DE LOS FOCOS
DOLLY PARTON (1946, TENNESSE), LA REINA DE LA MÚSICA COUNTRY CON UNA CARRERA DE MÁS DE SEIS DÉCADAS Y UNA MUJER VENERADA EN SU PAÍS NATA, CUMPLIÓ AYER 80 AÑOS ALEJADA DE LOS FOCOS POR SUS PROBLEMAS DE SALUD. LA AUTORA DE ´9 TO 5´ O ´JOLENE´ POSPUSO EL AÑO PASADO SEIS CONCIERTOS QUE TENÍA PROGRAMADOS EN LAS VEGAS Y TAMPOCO FUE A RECOGER EL PREMIO HUMANITARIO JEAN HERSHOLT, OTORGADO POR LA ACADEMIA DE HOLLYWOOD CON UN ÓSCAR. HACE DOS DÍAS LA CANTANTE COMPARTÍA EN SU RED SOCIAL UNA VERSIÓN DE ´LIGHT OF A CLEAR BLUE MORNING´ JUNTO A LAINEY WILSON, MILEY CYRUS (SU AHIJADA), QUEEN LATIFAH Y REBA MCENTIRE PARA RECAUDAR FONDOS, MISMOS QUE SE DESTINARÁN A LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER PEDIÁTRICO EN EL HOSPITAL DE NIÑOS MONROE CARELL JR. DE VANDERBILT, EN NASHVILLE.
no te pierdas estas noticias
LEGO lanza set de perrito Golden Retriever
El Universal
Conoce el nuevo set de construcción LEGO Adultos: un tierno cachorro Golden Retriever con detalles realistas.
Karol G y Feid finalizan su noviazgo tras tres años juntos
El Universal
Tras varios rumores, Karol G y Feid confirman su separación de manera amistosa y mantienen una buena comunicación.
Grecia Quiroz dispuesta a ser investigada por el caso Carlos Manzo
El Universal
Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, se pronuncia abiertamente a ser examinada por la fiscalía en relación al caso de su esposo Carlos Manzo.