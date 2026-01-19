logo pulso
Seguridad

Perpetran un violento asalto en Joyería Rubens

Maleantes sometieron a empleadas y se apoderaron de alhajas en exhibición

Por Redacción

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Cuatro delincuentes en motocicletas cometieron un violento atraco en una joyería del Centro Histórico de la ciudad, en donde amagaron al personal y luego de obtener un botín no cuantificado pudieron darse a la fuga sin que nadie pudiera impedirlo. 

Fue la noche del sábado, alrededor de las 19:30 horas, cuando se registró el asalto a mano armada en Rubens Joyerías, establecimiento ubicado en la calle Morelos, a unos metros del Palacio Municipal, en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres armados ingresaron al local y amenazaron al personal para cometer el robo, mientras cómplices los esperaban en dos motocicletas para facilitar la huida.

En videos que circula en redes sociales se observa a uno de los asaltantes amenaza a dos empleadas con una pistola y obliga a una a abrirle una vitrina en donde sustrae diversa joyería que estaba en exhibición.

Posteriormente, el mismo delincuente de un puñetazo rompe el vidrio de otro apartado de la vitrina en donde también se apodera de las alhajas, enseguida los dos maleantes abandonan el establecimiento para abordar las motocicletas que los esperaban en el exterior y así emprender la huida dejando en shock a las empleadas.

El hecho ocurrió en sábado y día de quincena, en una zona de alta afluencia peatonal y comercial y hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el monto de lo robado.

Se esperaba que respresentantes de la joyería acudieran ante el Ministerio Público a formalizar la denuncia sobre el hecho para que se continúe con las investigaciones y dar con el paradero de los delincuentes. 

