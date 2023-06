Drag Queen hace historia al presentar noticias en Canal Once

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la marcha LGBT+ que se llevó a cabo el pasado sábado, una Drag Queen hizo historia en la televisión mexicana, luego de presentar noticias en el Canal Once, hecho que se volvió viral.

Se trata de Amanda, interpretado por el periodista Guillermo Barraza, quien por medio de Instagram salió a cuadro durante la emisión de la marcha.

Asimismo, el periodista agradeció la oportunidad de salir caracterizado de drag. "Que perro que se permita una DragQueen (@amandadragoficial) poder dar las noticias".

Aunado a ello, señaló: "Maquillaje, peluca, pestañas y brillos no son indicativos de que una persona no está preparada o no puede tener credibilidad como periodista. Muchas gracias", expresó.

Finalmente, el periodista señaló que el proyecto de aparecer como Drag en pantalla fue su idea, un sueño que propuso a su jefe en Canal Once.

La palabra drag proviene del inglés "arrastrar", haciendo referencia a las faldas largas que llevaban los actores disfrazados de mujeres en la época shakespeariana; otros afirman que es un acrónimo de "dress as girl", "vestido como chica".

Es una práctica que hace uso de diversas técnicas artísticas como el teatro, la pintura, el performance y las categorías estéticas, como lo grotesco, lo bello, lo feo, para realizar espectáculos de diversos tipos. Todo esto se realiza por medio de performances; a partir de estos, los individuos se apropian de distintas corporalidades, usando el cuerpo como instrumento de arte.