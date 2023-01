Drake Bell vuelve a dejar plantado a un programa, ahora en TV Azteca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- Drake Bell parece estar acostumbrado al escándalo, no sólo por los rumores que apuntan a que el cantante se separó de su esposa a causa de un supuesto problema de adicciones; sino porque en los últimos días ha estado en boca de todos al no presentarse a un programa de televisión, cuando su asistencia ya había sido anunciada.

El pasado viernes, el actor dejó vestidas y alborotadas a las conductoras de "Cuéntamelo Ya" y tras el vergonzoso momento, no tuvieron de otra que salir a disculparse con su público y asegurar que la participación de Bell sí estaba confirmada, sin embargo, jamás llegó.

Pero esta no sería la única vez que la ex estrella de Nickelodeon le quedaría mal a una producción en vivo, ya que volvió a repetir la historia y esta vez plantó al programa "Venga la Alegría, fin de semana", de TV Azteca.

A través de sus redes sociales, el matutino había dado a conocer que el artista estadounidense estaría como invitado especial en la emisión de este domingo 15 de enero, pero al igual que lo hizo con la competencia, simplemente no se presentó.

A diferencia del programa de Televisa, "Venga la Alegría" no se pronunció sobre el desaire de Bell y simplemente optó por eliminar toda la evidencia de que el artista había sido invitado. Sin embargo, con lo que no contaban es que uno de sus empleados ya había presumido el gran recibimiento que ya habían preparado y que incluía una alfombra roja por los pasillos de la empresa.

Hasta este lunes el momento Drake no se ha pronunciado sobre los plantones que dio a ambas televisoras, pero varias de sus seguidoras han salido en su defensa asegurando que no fue su culpa y que ambas producciones anunciaron su visita sin siquiera haberlo confirmado.