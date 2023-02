Drake no será interrogado por la muerte de rapero XXXTentacion

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Luego de que tres hombres fueran llevados a juicio por el asesinato del rapero XXXTentacion en 2017, y su equipo de defensa sugiriera que el cantante Drake también debería ser interrogado a raíz de una misteriosa publicación que la víctima posteó días antes de fallecer, ahora un juez llamado Michael A. Usan aprobó que el intérprete de "Hotline Bling" no sea llevado al tribunal.

Anteriormente uno de los defensores de los acusados argumentó que el rapero debería de estar presente en el juicio debido a una disputa que tendría con el fallecido, sin embargo, el abogado de Drake, Bradford Cohen, explicó en la corte que su cliente no tiene información relevante para agregar al caso, por lo que el juez estuvo de acuerdo, señala el sitio de espectáculos "TMZ".

Pese a ello, el portal explica que el abogado de los acusados aún puede convencer al juez de que el rapero sea investigado.



¿Cómo fue el asesinato del rapero XXXTentacion?

El artista XXXTentacion, cuyo nombre real era Jahseh Onfroy, aparentemente fue emboscado al salir de una tienda. El cantante recibió disparos, durante un robo, a las afueras de una tienda de motos ubicada al sur de Florida.

Hasta el momento, Michael Boatwrigh de 28 años y Trayon Newsome, de 24, están acusados de ser el tirador y el pistolero, respectivamente, mientras que Dedrick Williams, de 26 años, está acusado de ser el conductor, asimismo el cuarto hombre que esperaba, según los Fiscales, desde la camioneta junto a Williams, llamado Robert Allen, se declaró culpable el año pasado.

Sin embargo, "The New York Post" señala que el equipo de defensa de los acusados argumentó que los investigadores pasaron por alto la enemistad que el intérprete de "Hope" mantenía con Drake. Las especulaciones iniciaron luego de que XXXTentacion publicara en redes sociales en marzo de ese año, que "Si alguien intenta matarme, es @champagnepapi", el usuario de Drake en Instagram. Pero posteriormente aseguró que su cuenta había sido utilizada por terceros y se deslindó del posteo.

"DailyMail" señala que cuando intentaron obtener información del representante de Drake, este se negó a hablar, además que había otro rapero que presuntamente amenazó a Tentación. Aparentemente los investigadores no prestaron atención a Drake debido a que, solo unas semanas antes, hubo una masacre en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, por lo que la policía tenía presión y no quiso seguirle la pista a la celebridad.

A pesar de la sugerencia del equipo legal, los fiscales detallaron que no hay una evidencia que vincule al intérprete de "One dance" con el caso, asimismo es Williams quien se ve en el video de vigilancia de la tienda. El hombre también fue identificado por uno de los empleados del lugar como uno de los responsables.

La fiscal explicó al jurado que la noche del acto criminal, los acusados salieron a cometer robos a mano armada y se encontraron con XXXTentacion, quien supuestamente había retirado 50 mil dólares del banco. Los implicados decidieron dispararle, sin que hubiera una previa provocación, cuando el rapero salía de la tienda. El famoso fue declarado muerto en un hospital local tras recibir varios impactos de bala.