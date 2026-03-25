DRAKE Y JOSH SE REENCUENTRAN

DRAKE BELL Y JOSH PECK SORPRENDIERON A LOS FANÁTICOS DE LA SERIE DE NICKELODEON QUE PROTAGONIZARON HACE MÁS DE DOS DÉCADAS, LUEGO DE COMPARTIR UNA FOTOGRAFÍA DE SU MÁS RECIENTE ENCUENTRO. TRAS RUMORES DE QUE TENÍAN UNA MALA RELACIÓN, AHORA SUS SEGUIDORES LOS ANIMAN A VOLVER A TRABAJAR JUNTOS. EN LA INSTANTÁNEA SE MUESTRA QUE LOS ACTORES COINCIDIERON EN UN EVENTO, REALIZADO EN EL HOTEL DE LUJO FONTAINEBLEAU LAS VEGAS. SIN MÁS CONTEXTO QUE LA PALABRA "DADS" ("PAPÁS"), PECK TITULÓ LA FOTO QUE, HASTA ESTE INSTANTE, CUENTA CON MÁS DE 470 MIL LIKES.