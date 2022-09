Dua Lipa cambia de opinión y le canta a un Dr.Simi en concierto

Dua Lipa cayó ante los encantos del muñeco del Dr. Simi, y aunque durante su concierto en el Foro Sol en la Ciudad de México no lo recogió y hasta lo pateó, la historia fue diferente en Monterrey, donde ofreció un show la noche de ayer.

En la Ciudad de México, la cantante británica no recibió los detalles que sus fans le aventaron al escenario mientras cantaba, como fue un peluche del Dr. Simi y un sombrero de mariachi que traía puesto un fan y que le lanzó a la artista con la esperanza de que lo viera y hasta se lo pusiera, sin embargo esto no pasó, al igual que el Simi, el sombrero fue pateado por la intérprete.

Algunas críticas por esto circularon en internet, así que tal vez por ello Dua Lipa cambió de opinión durante su más reciente show y se mostró "amorosa" con el famoso peluche.

Dua Lipa le canta al Simi

En pleno concierto en Monterrey, Dua Lipa sí se dio el tiempo de levantar un peluche del Dr.Simi que le arrojaron, se sentó en el escenario, lo colocó en su rodilla y le cantó.

El momento, que causó la euforia del público, lo compartió en sus redes, y aprovechó para explicar que por qué no levanta las cosas que los fans le avienta al escenario durante sus shows.

"Por lo general, cuando las cosas se arrojan al escenario, pueden ser un peligro para la seguridad de los bailarines y de mí, pero esto estaba perfectamente sincronizado. Estamos bien Sr. Simi", escribió.

En el primer concierto que ofreció en México como parte de su "Future Nostalgia", Dua Lipa hipnotizó a sus fanáticos con su sensualidad, baile y sus intentos por hablar en español en un Foro Sol que lució lleno y que le aplaudió en todo momento.

"¡Ciudad de México te quiero muchísimo!", gritó la cantante en numerosas ocasiones durante su debut en el país azteca; en la Ciudad de México, la británica vivió un sismo de 6.9 que la tomó por sorpresa en un antro de la colonia Juárez de la capital, donde estuvo acompañada del actor y cantante Aron Piper.

El día de hoy Dua Lipa en su último concierto en Monterrey,MX recibió con mucho agrado el famoso peluche Dr.Simi ?? pic.twitter.com/VixuahXQjB — TONY (@tony_baez18) September 24, 2022