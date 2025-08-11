Dua Lipa no suelta los lunares en el verano 2025

Dua Lipa confirma que el estampado polka dots sigue marcando tendencia, ahora en bikinis blanco y negro, y hasta con un toque de color.

La moda de los lunares, o polka dots, sigue fuerte este verano y todo apunta a que continuará en la próxima temporada. Dua Lipa lo deja claro con sus recientes fotos desde la playa, acompañada de su novio Callum Turner, donde presume bikinis con el estampado clásico.

Hace unas semanas la cantante ya había lucido un diseño similar en Italia y ahora repite fórmula: bikini triangular, braguita clásica y tirantes ajustables en blanco y negro con puntos pequeños. El look lo completó con lentes de sol Saint Laurent, firma de la que es embajadora.

La intérprete de Levitating, que en 2023 incluyó este estampado en su colaboración con Donatella Versace, también mostró un bikini rosa vibrante, confirmando que en verano hay espacio para jugar con colores y estilos.

