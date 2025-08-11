Muere motociclista al caer al río Españita

Trágica muerte tuvo un joven motociclista al caer a las aguas negras del río Españita, se desplazaba a la altura de la carretera a México y posteriormente encontraron el cuerpo flotando.

Según los hechos, ocurridos la madrugada de este domingo, el ahora occiso de nombre Erik Alejandro de 27 años de edad, se desplazaba a bordo de una motocicleta a un costado del río Españita.

A unos metros de la salida a la carretera a México, por la agencia BMW, aparentemente perdió el control de la dirección y de esta forma se desplomó hacia el cauce de aguas negras, en donde finalmente perdió la vida pero de momento no se sabe si falleció a causa de los golpes o bien no pudo salirse del agua y se ahogó.

Posteriormente el cuerpo del infortunado, así como la moto, fueron descubiertos entre el agua y las autoridades llegaron para iniciar las investigaciones, personal de Servicios Periciales se encargó de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legista para la autopsia de ley.

La Fiscalía General del Estado inició las diligencias respectivas y el cuerpo sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.