Dwayne Johnson reveló el origen de su apodo "La Roca"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- A sus 50 años, Dwayne Johnson es una de las caras más conocidas del género de películas de acción y policíaco. "La Roca" ha sido protagonistas de muchas cintas y entre las más exitosas se encuentra "Jumanji", "Fast and Furious", "Alerta roja" o "Black Adam". Su apodo tiene una historia familiar, pero el actor ha bromeado recientemente sobre el origen.

El apodo de Dwayne Johnson tiene su principal razón de existencia en su actividad ejercida antes de consagrarse como actor. Antes de protagonizar varias películas, el artista pertenecía al mundo de la lucha libre y su sobrenombre era "The Rock" ("La roca",). Pero la denominación viene desde mucho antes de su nacimiento, ya que su padre, Wayde Bowles, fue conocido en la disciplina del boxeo como "Rocky Johnson".

El apodo de su padre fue precisamente el que traspasó parcialmente al actor cuando se dedicaba a la lucha libre. "Rocky" derivó en "The Rock". Con el paso de los años, Dwayne decidió dejar el ring en 2004 y dedicarse completamente a desarrollar su carrera en Hollywood. Si bien su nombre se ha posicionado en los cinéfilos y amigos del cine, su sobrenombre de luchador sigue vigente.

Hace unos meses, el protagonista de "Terremoto: La falla de San Andrés" y Kevin Hart vivieron un divertido momento que dejó expuesto otro motivo por el que surgió el apodo "La Roca". Al responder una pregunta de un internauta, el comediante de 43 años mencionó: "Porque es estúpido". Automáticamente, la respuesta del exluchador fue: "¿Qué quieres decir con estúpido".

Entonces fue el actor de "Un espía y medio" quien le respondió su duda: "Por eso es... ¿Recuerdas? [...] es tonto como una roca". A lo que Johnson bromeó: "No lo digas gritando, porque hay mucha gente". El internauta insistió en su consulta y la estrella de las películas "Rápido y furioso" volvió a bromear (mientras guiñaba un ojo), pero esta vez acerca de su apodo: lo asoció a sus partes íntimas. "¿Te gustó eso?", fue lo que dijo al usuario de las redes sociales.