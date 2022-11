"Ecos" destronó a "The Sandman" como la serie más vista en Netflix

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- Una mujer llamada Leni desaparece repentinamente en un pequeño pueblo donde no es común que este tipo de cosas sucedan. Su esposo, su hija y su padre están preocupados porque haya tenido un accidente, sin embargo la policía sospecha que huyó de algo o alguien.

Su hermana gemela, Gina, va al pueblo a participar en la investigación y devela, sólo para los espectadores, que ella y su hermana han intercambiado su identidad en secreto por muchos años, pero tras la desaparición de Leni todo comienza a tomar un rumbo muy extraño.

Esta es la trama de "Ecos", la serie de Netflix que, a dos meses de su lanzamiento, ya superó a las series más vistas de la plataforma, siendo "The Sandman" quien tenía la corona, con 52 millones de horas vistas, pues esta producción ya suma más de 68 millones de horas vistas.

¿Pero qué la hace tan atractiva? Escrita por Vanessa Gazy, esta serie australiana tiene todo el suspenso necesario para dejar picados a más de uno. No sólo es el suspenso, los giros inesperados y una historia que ha hecho que sus espectadores quieran volver a verla una y otra vez; también las actuaciones de protagonizada por Michelle Monaghan, Matt Borner y Daniel Sunjata, son un deleite.

A través de redes sociales algunos de los usuarios han destacado el ingenio de la trama para sorprender y su hábil desarrollo a lo largo de siete capítulos.

El misterio de este thriller se va complicando con cada episodio en el que Michelle hizo un doble papel en lo que ahora es la historia más prometedora de Netflix.