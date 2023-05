Eduin Caz se lanza al público durante un concierto

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Por segunda ocasión, Eduin Caz, el líder de Grupo Firme, se vio envuelto en un incidente durante una de sus presentaciones en Estados Unidos, pues el evento dio un giro inesperado cuando se aventuró a lanzarse al público como todo un "rockstar", pero las cosas no salieron como esperaba.

Resulta que este fin de semana, el intérprete de "Botella tras botella" se presentó en el Sofi Stadium, ubicado en California, esto como parte del Festival Sueños 2023 de Chicago, en donde además cantaron artistas como Arcángel y Becky G.

En ese momento, el incidente quedó registrado en video por algunos usuarios, generando diversas reacciones.

En los clips, se aprecia cómo la actuación transcurre sin problemas hasta que, de repente, Caz corre hacia un extremo del escenario y se lanza al público. Sin embargo, ninguno de sus seguidores logró atraparlo, y cayó al suelo.

En material audiovisual, también se ve cómo Eduin abraza a una de sus seguidoras antes de ser cargado de regreso al escenario por su equipo de seguridad.

Eduin caz se avienta al público pic.twitter.com/7KK0AAIHlA — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) May 29, 2023

Tras esto, algunos internautas comentaron sobre el incidente, señalando la falta de preparación de los asistentes para sostenerlo y criticando la acción del famoso.

"Parece cristiano se aventó con una fe...", "Si lo agarraron, pero no lo pudieron más bien", "Si no es piscina", "Jaja y quien lo va a agarra si todos tienen ocupadas las manos con el cel", "Que miedo que se pueda lastimar alguien con la parte de abajo del micrófono", "Yo pensé que era broma, qué bárbaro", "que se aviente el hermano todos se quitan...", "pensaba que estaba nadando", fueron algunos de los comentarios.

Hasta este martes, Eduin no ha emitido ninguna declaración al respecto.

Anteriormente, Caz se había lesionado una de sus rodillas durante su gira "Hay que conectarla". Hace unas semanas circularon en TikTok los videos donde se le puede subiendo al escenario sobre una plataforma en movimiento que lo impulsaba, sin embargo, este no contó con que dicho tramo del escenario quedaría flojo, por lo que al brincar su pierna le hizo una mala jugada y dio algunos pasos atropellados hacia el frente.

A pesar de lo ocurrido, los fanáticos estallaron en gritos por la aparición del artista.

"Ni la cheve pude abrir, a la ver... Esta noche venía muy contento hasta que valí ver.., ahí me lastimé la rodilla", se le escucha decir en otro clip.