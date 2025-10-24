logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Inicia el GP México: Todo lo que debes saber

Fotogalería

Inicia el GP México: Todo lo que debes saber

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

El 90's Pop Tour llega al Auditorio Nacional con un concepto innovador

El Auditorio Nacional se convierte en un auténtico antro de los 90 para recibir el 90's Pop Tour en un formato inmersivo.

Por El Universal

Octubre 24, 2025 01:41 p.m.
A
El 90s Pop Tour llega al Auditorio Nacional con un concepto innovador

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La nostalgia noventera vuelve a encender la pista. Este 24 y 25 de octubre, el Auditorio Nacional se transformará en un auténtico antro de los años 90 para recibir una nueva edición del "90's Pop Tour", ahora bajo el concepto "El Antro", una propuesta que mezcla tecnología, música y recuerdos en una experiencia inmersiva totalmente nueva.

Lejos de ser un concierto tradicional, "El Antro" busca recrear la esencia de los clubes nocturnos de la época: luces neón, sintetizadores, efectos 3D y una pista de baile que pondrá a brincar a todos los asistentes. La producción, liderada por Ari Borovoy, exintegrante de OV7 promete más de tres horas de música continua, con 28 artistas y dos DJ sobre el escenario.

¿Quiénes forman parte del elenco?

El cartel reúne a los grandes ídolos del pop noventero en español. Entre ellos destacan:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

JNS

Magneto

Kabah

Mercurio

Erik Rubín

Kalimba

Érika Zaba

M'Balia

Caló

The Sacados

S.B.S.

Ari Borovoy

Todos compartirán el escenario del Coloso de Reforma, fusionando coreografías, visuales retro y un despliegue tecnológico que promete renovar por completo la experiencia del "90's Pop Tour".

Las funciones de "El Antro" se llevarán a cabo este viernes y sábado en el Auditorio Nacional. Aunque en un inicio se contemplaba una tercera fecha (domingo 26), esta fue cancelada por razones ajenas a la producción.

Las puertas del recinto abrirán a las 21:00 horas, y se recomienda llegar con anticipación. Además, se confirmó una nueva fecha para Arena Monterrey el 20 de febrero de 2026.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    El 90s Pop Tour llega al Auditorio Nacional con un concepto innovador
    El 90s Pop Tour llega al Auditorio Nacional con un concepto innovador

    El 90's Pop Tour llega al Auditorio Nacional con un concepto innovador

    SLP

    El Universal

    El Auditorio Nacional se convierte en un auténtico antro de los 90 para recibir el 90's Pop Tour en un formato inmersivo.

    Santa Fe Klan organiza festejo masivo para San Judas
    Santa Fe Klan organiza festejo masivo para San Judas

    Santa Fe Klan organiza festejo masivo para San Judas

    SLP

    El Universal

    STRANGER THINGS IRÁ A LOS CINES
    STRANGER THINGS IRÁ A LOS CINES

    STRANGER THINGS IRÁ A LOS CINES

    SLP

    EFE

    Demandan a Lizzo
    Demandan a Lizzo

    Demandan a Lizzo

    SLP

    El Universal