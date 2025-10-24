logo pulso
Camerino

Demandan a Lizzo

Por El Universal

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Demandan a Lizzo

Lizzo suma un nuevo problema legal relacionado con derechos de autor. La cantante está siendo demandada en un tribunal de California por un fragmento musical utilizado sin autorización, por una compañía con sede en Georgia.

Según la demanda, Lizzo tomó un sample no autorizado de la canción “Win or Lose (We Tried)”, de The GRC Trust, y lo incorporó en un extracto de su tema “I’m Goin’ In Till October”, publicado en agosto en sus redes.El caso también se vincula con la controversia generada por un comercial de la marca American Eagle protagonizado por la actriz de “Euphoria”, Sydney Sweeney.

En el clip de Instagram, Lizzo aparece rociando con una manguera un Porsche mientras luce un pantalón de mezclilla rasgado y realiza twerking, rapeando:”No kizzy, él no tiene nada que hacer conmigo / cul... gordo, cara bonita con pechos / perr..., tengo buenos jeans como Sydney.”

Precisamente la línea “Tengo buenos jeans como Sydney” es la que se tomó como snippet en la demanda. Según la base de datos de BMI, Jummy Ginn es el propietario de los derechos de publicación y Sam Dees figura como compositor registrado.

Los abogados de The GRC aseguran que Lizzo y su sello Atlantic Records “obtuvieron ganancias que no habrían percibido sin infringir los derechos de GRC”. Se intentó resolver el conflicto de manera informal, pero al llegar a un “punto muerto” se presentó la demanda.

