"El Burro" Van Rankin, fuera de "Miembros al aire"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- Jorge "El Burro" Van Rankin se toma con calma su despido de "Miembros al aire", programa que conduce desde 2010 junto a otros conductores y actores como Leonardo de Lozanne, Raúl Araiza, Mauricio Castillo y Arath de la Torre, con quienes inició hace 13 años; hoy será su último día, y aseguró que revelará los detalles de este despido que calificó como "desagradable".

A través de un video que compartió en sus redes, "El Burro" lamentó la manera en la que le informaron que estaba despedido, en uno de los pasillos de Televisa San Ángel.

"La forma en la que hicieron las cosas se me hace un poquito desagradable, pero pues me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación, después de 14 años".

Jorge "El Burro" Van Rankin está activo en más proyectos, que incluyen televisión y radio; después de hoy, que se transmitirá su última participación por la señal de Unicable, dijo que cualquier queja las recibe "Damián Villar y con los de Unicable".

Lamentó no saber la razón por la que no estará más en un proyecto en el que él fue fundador, pues asegura que no le han dado la cara ni le responden las llamadas; aclaró que por fortuna tiene otros trabajos y proyectos, pero dijo entender que en ocasiones los despidos se dan sin que "los jefes estén enterados"

"Ya no estaré más, por una decisión que ni yo sé; no me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí ´sin yolanda marica´, no lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones en otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, ni te den la cara, ni te contesten, está fuerte, ¿no?, pero bueno, así se manejan algunos lugares que luego ni los patrones saben", finalizó.



Fan externan su apoyo a "El Burro" Van Rankin

Jorge "El Burro" Van Rankin está recibiendo mucho apoyo y palabras de aliento en sus redes sociales, donde cibernautas lamentaron la decisión:

"Abrazote mi Burrito. Lo mejor siempre está por venir. Harás mucha falta", le escribió Mauricio Mancera, mientras que la esposa del conductor lo animó: "Vendrán cosas mejores, lo sabes. Esas personas que no dan la cara y se andan con rodeos". "Acúsalos con Emilio", le recomendó El Escorpión Dorado.