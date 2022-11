"El colapso", la serie filmada sin interrupciones ni segundas tomas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Grabada totalmente en plano secuencia, es decir, con la cámara andando todo el tiempo mientras los actores se mueven en el set, la serie "El colapso" afina los detalles para ser estrenada en streaming.

Enrique Arrizon, protagonista de "Acapulco" y "Las hijas de Abril", es uno de los actores que conforman la producción, en donde cada episodio contará una historia.

El actor, junto con Ana Valeria Becerril ("Las Bravas") integra el primer capítulo que se desarrolla en un supermercado, en donde hay desabasto.

"Mi personaje está viendo que el sistema está enfrentando una crisis muy severa y una serie de problemas se van asomando; se tiene que tomar una decisión pronto que va a cambiar la vida y de su gente cercana", cuenta Arrizon.

"El plano secuencia fue no parar de grabar por 20 minutos y todo el elenco tuvo que estar bien coordinado para todos los trayectos de los personajes, la cámara no iba siguiendo y si alguien se equivocaba, había que regresar al principio, fue una maravilla", agrega.

"El colapso", aún sin fecha de salida, es dirigida por Julián de Tavira, para la ser lanzada por la plataforma de ViX+.

"Ya vi un pedacito del episodio, que es el primero que se verá, y la verdad es que valió la pena todo", comenta.

Actualmente, Arrizon se encuentra en cines con la cinta "Expira", en la que una mujer busca vengarse de un asesino serial que tuvo relación con la muerte de su madre, 15 años atrás, en la Universidad.

Cuenta con las actuaciones de Gabriela Carrillo, Mario Zaragoza, Aline Marrero, Mariana Gajá, Lex Ortega y Fabiana Perzabal, con la realización de Leopoldo Laborde ("Un secreto de Esperanza").

"Mi personaje es el de asistente de un maestro y nos empezamos a enredar de una manera muy intensa en todo eso", comenta.

De la tercera temporada de "Acapulco", serie inspirada en la cinta "Cómo ser un latin lover" y la cual protagoniza, aún no sabe nada. La actual fue grabada entre febrero y marzo pasado.