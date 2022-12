El día que quisieron censurar a Jim Morrison

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- El poeta y cantante estadounidense James Douglas Morrison, figura del rock, ícono de la cultura popular e integrante del llamado Club de los 27, hubiera cumplido este jueves 79 años de edad.

El Rey Lagarto nació un 8 de diciembre de 1943 en la localidad de Melbourne, Florida, y conformó junto a Ray Manzarek, John Desmore y Robby Krieger el grupos de rock The Doors.

La banda, surgida en la segunda mitad de los años 60, se caracterizó por un sonido intenso y revolucionario que les hizo ganar adeptos en todo el mundo, pero una característica propia fue la letra de sus canciones, mismas que adquirían otra dimensión en la interpretación de Jim Morrison.

Dueño de una voz peculiar, algo ronca, Morrison encendía a las audiencias cantando y declamando los temas que componía junto a sus compañeros de grupo; le bastaba pararse y tomar el micrófono para transmitir su fuerza y sensualidad.

The Doors conectaban con la juventud de su época por los tópicos que abordaban: el amor, la liberación sexual, el consumo de drogas, la oposición a la guerra, la incomprensión de los adultos... Mismos que no podían ser transmitidos libremente en la televisión estadounidense en aquellos años.

Y así como a Elvis Presley se le censuró por sus provocadores movimientos de cadera, años después a Morrison se le pretendió censurar por sus canciones. Y vera el mismo programa, The Ed Sullivan Show, donde se impidió ver la pelvis de Elvis el que pedía a The Doors modificar lo que era su gran éxito, "Light My Fire" (número 1 de Estados Unidos).

La estrofa "Girl, we couldn't get much higher" hacía una clara referencia a sentir los efectos de la droga: "Nena, no podríamos colocarnos más".

Cuando The Doors se presentó en The Ed Sullivan Show, el 17 de septiembre de 1967, se le pidió modificar esa palabra, tal y como lo retrata el cineasta Oliver Stone en la cinta de 1991 "The Doors".

Obviamente Jim no lo hizo y cantó libremente "Ligth My Fire", en un episodio que ayudó a forjar su imagen de rebelde e indomable.

Su prematura muerte en París a los 27 años (misma edad en la que murieron Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brain Jones, Kurt Cobain, Amy Winehouse) y su legado musical, lo colocaron como una de las leyendas del rock más influyentes en la historia.