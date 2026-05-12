´EL DIABLO VISTE DE PRADA 2´ ACUMULA 433 MDD

´El diablo viste de Prada 2´ aguanta por segunda semana consecutiva como líder de taquilla con una recaudación de 43 millones este fin de semana y acumula 433 millones de dólares en todo el mundo pese al estreno de grandes producciones como ´Mortal Kombat II´.

´El diablo viste de Prada 2´ (´The Devil wears Prada 2´) sigue en el puesto número uno. De los 433 millones recaudados en las últimas dos semanas 144 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, y 288 al resto de mercados, según datos de la web Box Office Mojo.

El filme ´Mortal Kombat II´ le pisa los talones en el fin de semana de su estreno con una recaudación de 40 millones de dólares en Norteamérica y 23 millones en el resto de mercados, y se posiciona en el segundo puesto de las películas más taquilleras. La película ya tiene una tercera entrega en preparación.

Ambos han conseguido desbancar a ´Michael´, el biopic del Michael Jackson, que acumula desde su estreno el 24 de abril 577 millones de dólares en todo el mundo -36,5 millones este fin de semana en Norteamérica.

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