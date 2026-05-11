SEP confirma no habrá cambios en calendario escolar Mundial 2026

Ciudad de México, 11 may (EFE).- La polémica propuesta de ajustar el calendario escolar en México por el Mundial de 2026 y las altas temperaturas generó preocupación entre madres y padres de familia por un posible aumento del rezago educativo y más carga para las familias, luego de que algunas escuelas adelantaran evaluaciones y cancelaran proyectos escolares en marcha.

Aunque el Gobierno confirmó este lunes que no habrá cambios al calendario nacional, Yolanda Carrillo, madre de dos estudiantes de secundaria, afirmó a EFE que la escuela notificó el mismo día que este jueves entregará calificaciones, casi dos meses antes de lo habitual.

"¿En qué te vas a basar para calificar un trimestre entero cuando apenas acaba de empezar?", cuestionó Carrillo, tras recoger a sus hijos en una escuela de Ciudad de México.

Preocupación de padres por rezago educativo y carga familiar

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La preocupación por un mayor rezago educativo también fue compartida por Diana Mendoza, madre de una alumna de primaria, quien consideró que el sistema educativo "ya no es como antes" y que ampliar vacaciones obligaría a las familias a reforzar aún más el aprendizaje en casa.

"Ahora a los papás les toca hacer ese trabajo porque en la escuela ya no es así", afirmó Mendoza, quien coincidió con que los estudiantes aún arrastran rezagos desde la pandemia.

Las opiniones de los padres surgieron luego de que autoridades educativas plantearan posibles ajustes al calendario escolar por las altas temperaturas y el Mundial de 2026, una medida que incluso generó dudas entre quienes no se oponen al torneo.

Reacciones y reconsideración oficial sobre calendario escolar

Omar Ramírez, padre de una alumna de primaria, consideró que modificar el calendario no se justifica porque "son pocos partidos y muchos son en la noche", además de que el calor "siempre ha existido", por lo que cuestionó la forma en que se anunció la medida, posteriormente reconsiderada por las autoridades.

Para algunos cuidadores, mantener más tiempo a los estudiantes fuera de las aulas agravaría problemas de convivencia, aislamiento y rezago educativo que, insisten, persisten desde la pandemia.

Tras varios días de críticas por el recorte del ciclo escolar anunciado el viernes por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno reconsideró este lunes la medida.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que aún no había una decisión final y que se evaluaban ajustes por calor en algunos estados, mientras el titular de la SEP, Mario Delgado, admitió que faltó consultar más a padres y maestros.

Horas después, la SEP confirmó que no habrá cambios al calendario nacional, pese a que la propuesta inicial contemplaba adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio, más de un mes antes de lo habitual.