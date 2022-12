El DJ del programa Ellen DeGeneres habría dejado una carta póstuma

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- A dos días de que Stephen tWitch Boss, el DJ y bailarín que formaba parte del programa de televisión Ellen DeGeneres show, falleciera: pues fuentes informaron que se quitó la vida en un motel de California, ahora sale a la luz que el talento habría dejado una carta póstuma.

Autoridades del condado de Los Ángeles comunicaron a la prensa que habían encontrado mensajes del famoso en los que detallaba algunos problemas de su pasado, de acuerdo con "TMZ".

Sin embargo, su viuda Allison Holker Boss no ha confirmado la versión.

A pesar de lo dicho por el cuerpo de seguridad, estos no dieron más detalles de la carta, incluso hasta el momento se desconoce su contenido.

Luego de su fallecimiento, iniciaron especulaciones sobre los motivos que lo llevaron a tomar la fatal decisión, ya que mencionaron habría sido por problemas de dinero tras el término del show.

El portal informó que en realidad tanto él como Allison tenían proyectos en puerta para el siguiente año, por lo que los supuestos no serían ciertos.

Los investigadores añadieron este viernes, 16 de diciembre, que el bailarín tomó un Uber hacia el motel que se encontraba a una corta distancia de su casa, apagó su celular y se disparó en la cabeza.