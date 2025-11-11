logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Fotogalería

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

El DJ Martin Garrix fue hospitalizado en México por apendicitis

Festival Internacional del Globo muestra solidaridad con Martin Garrix tras operación de apendicitis.

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 08:11 p.m.
A
El DJ Martin Garrix fue hospitalizado en México por apendicitis

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- El mundo de los DJ's se puso en alerta cuando Martin Garrix publicó una fotografía desde una cama de hospital. A través de su cuenta de Instagram, el músico confesó que sufrió una apendicitis que lo llevó directamente al quirófano.

"Estoy realmente desconsolado de compartir que, debido a un caso inesperado de apendicitis y a la cirugía que siguió, no puedo actuar este sábado", escribió el productor neerlandés de 28 años.

Garrix explicó que su equipo médico y su staff coincidieron en algo: reposo absoluto para evitar complicaciones posteriores. Nada de aviones, nada de festivales, nada de giras por el momento.

Aunque el susto fue grande, el comunicado del DJ dejó claro que la operación salió bien. El músico aprovechó la oportunidad para recordar algo que a menudo se olvida cuando se habla de figuras de talla mundial:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Un buen recordatorio de que también soy humano y mi cuerpo necesita tiempo para sanar".

La publicación reunió miles de reacciones en cuestión de minutos. Artistas como Marshmello y Dannic enviaron mensajes de apoyo, mientras que la comunidad electrónica mexicana inundó los comentarios con deseos de pronta recuperación.

Por su parte, la organización del Festival Internacional del Globo informó sobre la situación y expresó su solidaridad con el DJ. Además, confirmaron que su presentación será reprogramada una vez que Garrix se recupere completamente.

Martin Gerard Garritsen, mejor conocido como Martin Garrix, se convirtió en un fenómeno global desde su canción: "Animals" explotando en los escenarios de la música electrónica desde 2013. Él ha sido nombrado el mejor DJ del mundo en cinco ocasiones por DJ Mag y ha colaborado con figuras como Dua Lipa, Usher y Bebe Rexha.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El DJ Martin Garrix fue hospitalizado en México por apendicitis
El DJ Martin Garrix fue hospitalizado en México por apendicitis

El DJ Martin Garrix fue hospitalizado en México por apendicitis

SLP

El Universal

Festival Internacional del Globo muestra solidaridad con Martin Garrix tras operación de apendicitis.

Johnny Depp presenta su filme en Buenos Aires
Johnny Depp presenta su filme en Buenos Aires

Johnny Depp presenta su filme en Buenos Aires

SLP

EFE

'Modigliani, tres días en Montparnasse' relata la vida de Amedeo Modigliani en París durante la Primera Guerra Mundial.

Fotos virales de Ana Gabriel junto a Inés Gómez Mont generan controversia en redes
Fotos virales de Ana Gabriel junto a Inés Gómez Mont generan controversia en redes

Fotos virales de Ana Gabriel junto a Inés Gómez Mont generan controversia en redes

SLP

El Universal

Las imágenes compartidas desatan debate sobre la relación entre ambas figuras públicas

Manuel Medrano celebra una década de música con gira por México
Manuel Medrano celebra una década de música con gira por México

Manuel Medrano celebra una década de música con gira por México

SLP

EFE

El cantante colombiano Manuel Medrano recorre México en su gira 'Manuel Medrano on tour' para celebrar diez años en la música.