El DJ Martin Garrix fue hospitalizado en México por apendicitis

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- El mundo de los DJ's se puso en alerta cuando Martin Garrix publicó una fotografía desde una cama de hospital. A través de su cuenta de Instagram, el músico confesó que sufrió una apendicitis que lo llevó directamente al quirófano.

"Estoy realmente desconsolado de compartir que, debido a un caso inesperado de apendicitis y a la cirugía que siguió, no puedo actuar este sábado", escribió el productor neerlandés de 28 años.

Garrix explicó que su equipo médico y su staff coincidieron en algo: reposo absoluto para evitar complicaciones posteriores. Nada de aviones, nada de festivales, nada de giras por el momento.

Aunque el susto fue grande, el comunicado del DJ dejó claro que la operación salió bien. El músico aprovechó la oportunidad para recordar algo que a menudo se olvida cuando se habla de figuras de talla mundial:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Un buen recordatorio de que también soy humano y mi cuerpo necesita tiempo para sanar".

La publicación reunió miles de reacciones en cuestión de minutos. Artistas como Marshmello y Dannic enviaron mensajes de apoyo, mientras que la comunidad electrónica mexicana inundó los comentarios con deseos de pronta recuperación.

Por su parte, la organización del Festival Internacional del Globo informó sobre la situación y expresó su solidaridad con el DJ. Además, confirmaron que su presentación será reprogramada una vez que Garrix se recupere completamente.

Martin Gerard Garritsen, mejor conocido como Martin Garrix, se convirtió en un fenómeno global desde su canción: "Animals" explotando en los escenarios de la música electrónica desde 2013. Él ha sido nombrado el mejor DJ del mundo en cinco ocasiones por DJ Mag y ha colaborado con figuras como Dua Lipa, Usher y Bebe Rexha.