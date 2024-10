Crónica | El épico cierre de Metallica en México

Ciudad de México.- La banda estadounidense Metálica concluyó sus cuatro presentaciones en México, dejando una estela de éxtasis en sus fans y la confirmación de que es uno de los grandes.

La última de sus presentaciones fue el pasado domingo, que al igual que las tres anteriores, incluyó temas de la mayor parte de sus álbumes, anteriores y de los más recientes. Un arsenal imperdible.

Deslumbraron con un escenario de 360 grados, rodeado de ocho cilindros gigantes convertidos en pantallas y decenas de bocinas retumbantes.

Además, un "palomazo" con "Ídolos de la afición" de la Sonora Santanera, fue parte de los performances que la banda hizo con temática mexicana. Una especie de bailongo metalero.

El setlist incluyó "Wiplash", "For Whom The Bell Tolls", "Fade To Black", "The Memory Remains", "One", "The Unforgiven", "Whiskey in the Jar", "Enter Sadman" y mucho más.

Tras siete años de ausencia y una pandemia de por medio, al final, Metallica se rindió ante miles de mexicanos que esperaron uno de los shows más espectaculares de la élite musical, en este caso, del metal.