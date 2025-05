"El Equivocado": La colaboración musical entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El cantante Christian Nodal habla del momento en que Ángela Aguilar le mostró la canción de "El equivocado" que, si bien, nunca le dijo explícitamente que se trataba de él, el músico lo supo de forma automática y hasta lágrimas le sacó.

Este domingo, Nodal se presentó en la Feria de San Marcos, organizada en el estado de Aguascalientes, y la presencia de su esposa Ángela no podía faltar.

Como ya es usual, el cantante sonorense dejó el centro del palenque para dirigirse a las gradas y buscar a su esposa entre el público, esto con el fin de cantar a su lado, "Dime cómo quieres", tema que cantan a dueto.

La felicidad de irradiaban, mientras cantaban y Nodal le colocaba su sombrero vaquero a la joven, fue captada por decenas de personas del público que se encontraban en las gradas aledañas a la pareja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pues, aunque muchos han dudado de su amor, en las últimas semanas se han mostrado más abierto y, hasta Ángela, incluyó a Nodal en el videoclip de su más reciente sencillo, "El equivocado".

A propósito del lanzamiento de esta canción, la cual mucho se ha dicho que la joven se la dedicó a su esposo, Nodal fue cuestionado acerca del asunto por la prensa.

Él confesó la gran emoción que experimentó cuando Ángela le dijo que tenía que enseñarle una nueva canción, pues a pesar de que nunca le dijo que él la había inspirado a escribirla, lo supo inmediatamente.

"Cuando me mostró la canción de ´El equivocado´, a mí, me tocó profundamente el corazón, no me dijo es para ti, pero me quedó el saco, entonces me lo puse", dijo sonriente.

Además, indicó que, luego de que la cantante le propusiera que el video de la canción estuviera hecho con pequeños fragmentos de sus vacaciones, él aceptó gustoso.

"Me dijo, ´estaría muy bonito que hiciéramos un video juntos´, le dije, ´mami, cuentas conmigo para lo que sea´; salió un resultado muy muy hermoso, ese video me sacó lágrimas", confesó.

Finalmente, celebró que su esposa se haya independizado, en lo que respecta a su carrera, pues con su nuevo álbum demuestra lo bien que puede trabajar tomando sus propias riendas.

"Yo estoy muy emocionado por Ángela, me siento muy orgulloso de ella, el álbum que lo hizo, lo hizo ella solita y desde un lado mucho más maduro, de un lado en donde van a poder sentirla".