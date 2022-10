El error que llevó a Macky González a salir de "MasterChef Celebrity"

A-AA+

La atleta Macky González fue la novena eliminada del reality "MasterChef Celebrity" por entregar masa cruda en el reto de eliminación, en el que los participantes debían realizar un platillo con tres preparaciones que involucraran un ingrediente clave; el maíz.

Ella entregó a los críticos sopes de masa azul rellenos de huitlacoche con salsa de elote, sin embargo, el chef José Ramón Castillo se percató que la masa estaba cruda.

"Para mí el sabor del relleno está bueno, siento que está un poco elevado de sal, se siente buenas texturas en boca, el queso lo ayuda, lo hace más amigable, la salsa está rica, pero siento eso en la masa", dijo el chocolatero.

Al revelar que había sido la expulsada, ella comentó que no había mucho qué pensar y que estaba muy tranquila.

"Es una salida digna con un plato que a mí me gustó y que creo fue una situación mínima", consideró la exparticipante de "Exatlón".

El chef Pablo Albuerne dijo que la presentación del platillo de Macky era la mejor de las seis que estaban en la tabla floja, por su juego de colores; la salsa estaba en su sitio, pero el error de la masa superó todos los otros aciertos de la deportista. "La evolución (tuya) ha sido muy buena, has pasado de la testarudez que tienes porque eres muy testaruda", comentó el español.

Antes de revelar el resultado final, los tres jueces coincidieron al aseguran que estaban muy contentos porque éste fue el primer reto en el que todos los de mandil negro hicieron lo que se les pidió no solamente bien, sino muy bien:

"Buenas cocciones, buenísimas presentaciones, se trabajó con técnica, no hubo merma, se le dio el lugar y respeto a cada ingrediente que hubo en este reto", afirmó Castillo.

En este episodio Naty, la pequeña ganadora de la edición de "MasterChef Junior" 2022 impatió una clase magistral a todas y todos los concursantes al principio de la transmisión, que debían replicar exactamente como la chef les indicaba. Se trató de una pera pochada al vino tinto con crocantes de frutos secos y fresas que han sido aliñadas.

Mientras que la chef invitada preparaba este postre, los famosos debían de seguir la receta en tiempo real; al final, Naty probó cada uno de los platillos y eligió los mejores y peores.

El que no le salió bien fue al influencer Ricardo Peralta, quien se ganó un pase al mandil negro, mientras que el de mejor desempeño fue Arturo López Gavito quien, al siguiente reto, tuvo la oportunidad de enfrentarse a un duelo con Lorena Herrera, para ver quién obtenía una medalla de inmunidad no sólo para este capítulo, sino para el siguiente también.

Segundo reto la noche

A continuación los participantes fueron divididos en dos para el segundo reto de la noche, las capitanas de los equipos fueron aquellas que prepararon las mejores preparadas, luego de la de López Gavito; Lorena Herrera y Karla Sofía Gascón.

Lideraron pero la novedad es que en este reto no podían preparar nada, sólo tenían que dar órdenes a su equipo, desde el diseño de la entrada y un plato fuerte para cinco nuevas invitadas:

Myriam Montemayor, ganadora de la primera temporada de "La Academia"; Sofía Aragón ganadora del reality "Mexicana Universal" 2019; Mati Álvarez, tres veces ganadora de "Exatlón México", Jessica Sobrino, nadadora y atleta mexicana; Liliana Ibáñez, la nadadora más rápida de México, según Tatiana.

Estas cinco campeonas en su disciplina eligieron como triunfador al equipo de Lorena Herrera por lo que subió al balcón.

Mientras que la participante de la serie "Siempre reinas" se enfrentó a duelo con el López Gavito en una preparación de salsa holandesa; quien mejor la hizo fue el juez de "La Academia" por lo que se ganó inmunidad para este y el programa 10 de "MasterChef Celebrity" de la próxima semana.