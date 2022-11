El historial de escándalos de Platanito

Desde hace unos días las redes sociales y el público en general se han manifestado en contra de Sergio Verduszco, mejor conocido como Platanito, por un video que circuló en internet y en el que aparece haciendo una broma sobre el caso del feminicidio de Debanhi Escobar, una joven que desapareció en Monterrey y cuyo cuerpo fue encontrado en una cisterna de un hotel.



Aunque esta situación ha convertido al comediante en el blanco de cientos de críticas y ataques, esta no es la única ocasión que ha estado ligado a grandes polémicas, pues cuenta con un historial de acciones que lo han mantenido en el ojo del huracán.

La primera vez que el nombre del famoso payaso se vio envuelto en una polémica nacional, fue en 2010, cuando frente a varias personas hizo una broma relacionada con la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, donde varios menores de edad perdieron la vida.

"¿Saben de qué murió Michael Jackson?, de desesperación que porque le quemaron una guardería allá en Sonora", dijo en un primer comentario. "No se burlen, pobres chavitos al pastor, no se burlen, aparte ahora ya no hay guardería, abrieron un changarrito que se llama Kentucky", agregó.

Estos comentarios indignaron a las familias de las víctimas, al público y a los medios, a tal grado que el programa de televisión del famoso fue cancelado. Además, Verduzco tuvo que salir a dar la cara y aseguró que lo dicho por su personaje no lo representaba a él como persona. Se disculpó con quien se hubiera sentido ofendido, pero también insistió en que su desafortunado chiste estaba bajo el derecho de libertad de expresión.

Señalamientos por acoso sexual

En agosto de este año, Platanito volvió a estar ligado en un escándalo cuando la conductora Gaby Ramírez lo señalo, públicamente, de haberla agredido sexualmente durante uno de sus programas.

En una entrevista para un programa de televisión, la presentadora reveló que Verduzco la tocó indebidamente y sin su consentimiento mientras ambos realizaban un sketch. Ramírez, incluso acusó a los ejecutivos de la televisora donde se transmitía el show de no haber hecho nada al respecto pues, para ellos, el comediante era parte de su talento estrella.

A las acusaciones de Gaby rápidamente se sumaron las de Gabby Támez, una cantante que también había trabajado con el payaso de peluca rosa, y quien añadió hostigamiento y acoso laboral a las acciones ejercidas por el famoso.

En su momento Platanito se defendió y aseguró que los medios de comunicación hicieron mucho más grande la "anécdota" que su excompañera había contado: "Yo estaba viendo la entrevista que ella dio, simplemente ella lo contó a manera de anécdota algo que sucedió en un programa. En su momento lo arreglamos, volvimos a ser amigos, después de esa ocasión Gaby siguió yendo a mi programa muchísimas veces", expresó.

Respecto al caso que lo mantiene en el ojo público, Sergio ya se pronunció la noche de este martes al respecto y reconoció que se equivocó "al tocar un tema que jamás debí haber tocado".