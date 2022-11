El homenaje al soul de Bruce Springsteen sale a la venta el próximo viernes

El próximo disco de Bruce Springsteen, "Only The Strong Survive", un homenaje del "Boss" a la música soul, se pone a la venta el próximo viernes, después de que la productora haya adelantado tres de sus quince temas.

Todos los temas son versiones de clásicos del soul, ejecutados con bastante fidelidad a los originales, según se desprende de los adelantos: "Don't play that song" (escrita en 1962 por Ahmet Ertegun), "Do I love you" (grabada por Frank Wilson en 1965), y "Nightshift", la canción con la que The Commodores hicieron en 1985 su propio homenaje a Marvin Gaye, el gigante del género.

En esta versión de "Nightshift", Springsteen apenas se aparta de la canción que interpretaron The Commodores: en un sobrio escenario oscuro donde se despliegan sus músicos y coristas -entre ellos muchas mujeres- Springsteen, vestido con un traje y chaqueta gris se mantiene en una nota mucho más soul que rockera.

"Quería hacer un álbum en el que simplemente canto. ¿Y qué mejor música para trabajar que el gran cancionero estadounidense de los sesenta y setenta?", explicó Springsteen en un comunicado a fines de septiembre, cuando anunció el disco.

Será el disco de estudio número 21, el primero desde "Letter to You" (2020), y lo hace rindiendo tributo a la historia del soul e inspirado en nombres legendarios como Levi Stubbs, David Ruffin, Diana Ross, Dobie Gray o Scott Walker.

Springsteen tira del catálogo de algunos de los sellos más influyentes de la música estadounidense como Motown y Stax y versiona a clásicos como The Temptations ("I Wish It Would Rain"), Jimmy Ruffin ("What Becomes of the Brokenhearted") o The Four Tops ("When She Was My Girl").

El disco puede comprarse en varios formatos: un vinilo de colores de edición limitada (a 33,98 dólares) ya agotado, un vinilo clásico negro (un dólar menos), un CD a 13,98, además de la versión digital, que puede descargarse a 12,99, según los precios de la página oficial del Boss.

Además, Springsteen, de 73 años, se prepara para volver a los escenarios con su fiel E Street Band en una gira internacional que arrancará el próximo febrero.