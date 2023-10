Mick Jagger insinúa que no heredará su fortuna a sus hijos

Mick Jagger

, vocalista de The Rolling Stones, pese a sus 80 años, con su jovialidad dentro y fuera de los escenarios sigue siendo un tema de conversación entre los amantes de esta mítica agrupación que está por estrenar un nuevo disco después 18 años, con el que el longevo cantante agrandará su fortuna, la cual, al parecer, no piensa heredar a sus hijos.Jagger, quien encabeza a una de las agrupaciones más acaudaladas, número uno en ingresos, sorprendió con una reciente declaración que ofreció al Wall Street Journal, donde fue cuestionado sobre su futuro y su riqueza, pues tendría varias opciones de herederos, ya que cuenta con ocho hijos, cinco nietos y dos bisnietos.El cuestionamiento que le hicieron al artista consistió en saber qué pasaría con su riqueza que podría aumentar si la banda piensa vender su catálogo de canciones desde 1971, negociación que subiría a casi 2.000 millones de dólares la fortuna del grupo, que hoy se calcula en unos 1.450 millones de dólares, de acuerdo con FOX Business, ya que el catálogo está avaluado en 500 millones de dólares.Pero lejos de enumerar sus planes de herencia, se limitó a decir que sus hijos no necesitarían el dinero en el que está avaluado el catálogo de sus canciones: "Mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para vivir bien", admitió, lo que ha hecho pensar a varios que el mítico cantante podría heredar su herencia a obras benéficas como lo ha hecho en vida."Hackney Diamonds" es el primer disco con canciones nuevas desde 2005, cuando lanzaron "A Bigger Bang". Su último disco, de 2016, "Blue and Lonesome", fue un disco de versiones de blues.Es también su primer álbum desde la muerte del baterista Charlie Watts, de 80 años, en 2021.Artistas como Paul McCartney, Stevie Wonder y Lady Gaga participaron en el álbum.El lanzamiento del nuevo disco fue anunciado en agosto con una enigmática publicidad que apareció en el diario local la Hackney Gazette.