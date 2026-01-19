logo pulso
El legado de Valentino Garavani en la moda

El legado de Valentino Garavani en la moda

El legado de Valentino Garavani en la moda

El mundo de la moda se despide de Valentino Garavani, quien marcó tendencia con sus glamorosos vestidos

Por AP PULSO

Enero 19, 2026 02:50 p.m.
El emblemático diseñador italiano Valentino Garavani fue conocido por sus glamorosos vestidos y su característico "rojo Valentino", que se convirtió en un elemento esencial de los desfiles de moda durante casi medio siglo. Su fundación anunció su deceso el lunes a los 93 años.

SLP

AP

El mundo de la moda se despide de Valentino Garavani, quien marcó tendencia con sus glamorosos vestidos

