El legado de Valentino Garavani en la moda
El mundo de la moda se despide de Valentino Garavani, quien marcó tendencia con sus glamorosos vestidos
El emblemático diseñador italiano Valentino Garavani fue conocido por sus glamorosos vestidos y su característico "rojo Valentino", que se convirtió en un elemento esencial de los desfiles de moda durante casi medio siglo. Su fundación anunció su deceso el lunes a los 93 años.
El mundo de la moda llora la pérdida de Valentino, referente en la alta costura internacional.